Korkunç rakam! Okyanus tabanlarında 14 milyon ton var

Her geçen gün artan mikroplastik atıklarına ise yalnızca doğada değil insan kanında da rastlanıyor. European Environment Agency’nin yayımladığı verilere göre okyanusların tabanında 14 milyon tondan fazla mikroplastik biriktiği belirtildi.

Yalnızca doğada değil, insan kanında da var olan mikroplastiklere yönelik engelleyici çalışmalar devam ederken, Türkiye’deki üniversitelerin geliştirdiği araştırma projeleri ise mikroplastiklere karşı sürdürülebilir girişimleri küresel çapta destek aldı.

TÜBİTAK’tan TED Üniversitesi’ne destek

TED Üniversitesi’nin (TEDÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Numanoğlu Genç yürütücülüğünde hazırlanan ve farklı disiplinlerden üyelerin araştırmacı olarak yer aldığı “Düzenli ve Düzensiz Şekilli Mikroplastik Parçacıkların Çökelme Hızlarının Deneysel, Sayısal ve Derin Öğrenmeye Dayanan Yöntemlerle Araştırılması” başlıklı araştırma projesi teklifinin, TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında kabul aldığı belirtildi. TÜBİTAK tarafından 32 ay boyunca desteklenecek projede modelleme çalışmalarında güvenilir bir şekilde kullanılabilecek ve tüm mikroplastik türleri için geçerli olacak çökelme hızı hesaplama yönteminin geliştirilmesi hedeflenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Numanoğlu Genç, “Mikroplastik atıklar tükettiğimiz besinlerde dahi görülmektedir. Mikroplastikler insan vücudunda genetik bozukluklara sebep olurken, doğadaki canlıların da yaşamını yitirmesine yol açıyor” dedi.