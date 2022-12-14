"Libya'da sağlık sektörü çok ciddi potansiyel oluşturuyor"

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye’nin sağlık sektörünün önemli yol kat ettiğini belirterek, "Salgın sürecinde ülkemizin gösterdiği performans bu gelişimi bizlere gösterdi. Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarısı Avrupa kıyasla yüksek seviyelere ulaşmış durumda." dedi.

AA muhabirine Libya'da hizmete açtıkları Libyan Turkish Hospital'a ilişkin açıklamada bulunan Karanfil, 35 yıldır Libya ile ticari ilişkilerinin olduğunu ve bu coğrafyada ticaret yapabilmek için coğrafyayı iyi bilmek gerektiğini söyledi.

Karanfil, Libya’ya vefa borçlarının olduğunu belirterek, "Senelerdir yaptığımız ticaret bize tecrübe kazandırdı. Biz de bu tecrübelerden yararlanarak Libyan Turkish Hospital’ı açtık. Libya halkı ile sadece ticari değil insani dostluğumuz da oluştu. Belki başka yerlerde yatırım yapmak daha avantajlı olabilirdi ama vefa borcumuzu ödemek amacıyla Libya’yı seçtik. Tabii ki ticari boşluğu da görmek gerekiyor. Libya’da sağlık alanında ciddi manada bir boşluk var. Elbette hastane açmanın bir zorluğu da var ancak biz bunlara göğüs gererek hastanemizi açtık." şeklinde konuştu.

"Sağlık geçiştirilebilecek bir hizmet değildir"

Libya halkının alması gereken hizmetlerden mahrum kaldığına dikkati çeken Karanfil, şunları söyledi:

"Sağlık hassas bir noktadır. Sağlık geçiştirilebilecek bir hizmet değildir. Libya halkının hava yolu hizmetinden tutun da şehirlerarası yollar, kamu kurumları hizmetlerinden her alanda alması gereken hizmetlerden mahrum kaldığını görebiliyoruz. Hastanemizi oldukça yüksek standartlarda ve hizmetten asla taviz vermeyecek bir şekilde kurguladık. Hem Türkiye'den giden kadromuzun meziyetleri ve tecrübesi ile hem de Libyalı personelimiz hizmet alanında kusura asla sebebiyet vermeyecektir. Bu bizim en öncelik verdiğimiz konu. Libya halkının nasıl memnun edeceğimizi iyi biliyoruz.

İlk aşamada hastanemizin şubeleşmesini amaçlıyoruz. Bir sonraki şubemizi Trablus’a açmayı planlıyoruz. Libya’da sağlık sektöründe çok ciddi bir potansiyel var. Biz şunu savunuyoruz; Libya, Afrika’nın sağlık merkezi olabilir. Libya’ya yapılan sağlık yatırımında sadece Libyalıları düşünmemek lazım. Komşu ülkelerinin nüfusu 300 milyon civarında bu rakamı düşünmek gerekiyor. Türkiye’nin sağlık alanında bir ispatı var, Türk hekimlerinin ünü mevcut. Libya halkı Türkiye'nin sağlık sektöründeki tecrübesinden faydalanmak istiyor."

Türkiye’nin sağlık alanında son yıllarda önemli atılımlar yaptığını kaydeden Karanfil, "Salgın süreci de bu gelişimi bizlere gösterdi. Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarısı Avrupa'ya kıyasla yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Sağlık turizmindeki artışa bakıldığında da bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Libya, Türkiye’nin Afrika politikasında olmazsa olmaz bir ülkedir"

Murtaza Karanfil, Libya ile Türkiye’nin ciddi aile bağları olduğuna vurgu yaparak, "Ticari, kamu, sağlık diplomasisi iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek enstrümanlardır. Libya halkının son 10 yılda yüzde 50’sinden fazlası ya Türkiye’ye gelmiştir, Türkiye’deki kalkınmayı görmüştür ya da Türk dizilerinden Türkiye’yi izlemiştir. Libya ciddi bağlarımızın olduğu, Afrika’da ilk girdiğimiz son çekildiğimiz ülke. Libya, Türkiye’nin Afrika politikasında olmazsa olmaz bir ülkedir." diye konuştu.

Libyan Turkish Hospital ile başlatılan bu adımın Afrika'nın sağlık sisteminde gerçekleştirmek istenilen uzun vadeli hedeflerin ilk aşaması olduğunun altını çizen Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık sisteminde Türk kalitesini Afrika’ya tanıtmak istiyoruz. Afrika sağlık turizminde, Karanfil Group’u öncü bir marka haline getirmek en önemli amaçlarımızdan biri. Türkiye’deki yetişmiş, nitelikli insan kaynağını yabancı şirketlere kaptırmak yerine, yurt dışında aktif çalışmalar yürüten yerli şirketler bünyesinde istihdam etmek. Böylece hem beyin göçü engellenebilir hem de yurtdışında kendi insanımızın milli sermayeye katkı sunması sağlanabilir.

Afrika’da sağlık turizmine her yıl ciddi paralar harcanıyor. Türkiye’nin Afrika'da aktif rol alması, sağlık altyapısındaki iyileştirmelere katkı sunacağı gibi kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi de kolaylaştıracaktır. Afrika’daki sağlık hizmetlerinin pazar değeri, görmezden gelinemeyecek kadar kıymetli bir konumdadır. Dolayısıyla buradaki sağlık piyasasına uzun vadeli hedefler çerçevesinde yaklaşmak gerekir. Ayrıca Libya'da bir Türk hastanesinin olması Türkiye'den Libya'ya giden Türk iş insanlarının da içini rahatlatacağını düşünüyorum."

Karanfil, 7 bin metrekare alan kapasitesi olan hastaneye ek olarak gelecek dönemde tıp fakültesi ve onkoloji hastanesi açmayı planladıklarını aktararak, "13 poliklinik, 4 ameliyathane odası, genel, KVC, yenidoğan ve koroner yoğun bakımları bulunan aktif 95 servis yatak sayısı mevcut. Hastanemiz toplam 120 yatak sayısı kapasiteli. 9 (4 yetişkin + 5 çocuk) acil servis müşahede yatağı, 1 triyaj ve tam donanımlı ambulans servisi mevcut. Ayrıca, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor." dedi.