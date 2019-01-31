Medikal sektörü İstanbul'da buluşacak

31 Ocak 2019

EXPOMED, 26'ncı kez medikal sektörü profesyonellerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 28-30 Mart tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuara 45 ülkeden bin 100'ün üzerinde markanın katılım göstermesi bekleniyor.

Hedef ülke olarak Irak'ın belirlendiği fuar, medikal sektöründe en yeni teknolojilerin sergileneceği Türkiye ve Avrasya coğrafyaları için önemli bir iş platformu olarak öne çıkıyor.

Türkiye sağlık sektörünün daha fazla ihracat hedefini destekleyen Expomed, dünyanın farklı noktalarından İstanbul'a gelecek alım heyetleri ile iş insanlarını buluşturacak.