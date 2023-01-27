Özel sağlık sigortası mı, tamamlayıcı sağlık sigortası mı?

Bazen devlet hastanelerinde tedavi görülmek istenen bölümde randevu boşluğu bulmak aylar sürebiliyor. Bu nedenle çok sayıda kişi özel bir sağlık güvencesine sahip olarak diledikleri zaman seçtikleri özel hastanede tedavi olmayı tercih ediyor. Enuygun Sigorta’nın Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan en popüler sağlık güvencelerinden Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında merak edilenleri açıkladı.

"Tercihinizi tedavi görmek isteyeceğiniz hastanelere göre yapın"

Enuygun Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, “Özel sağlık güvencesi seçiminde en önemli çıkış noktanız A ve A+ hastanelerde mi hizmet görmek istediğiniz yoksa SGK ile anlaşması olan B grubu hastaneleri mi tercih ettiğiniz olmalı. Eğer A ve A+ hastaneleri tercih ediyorsanız seçiminiz Özel Sağlık Sigortası, B grubu hastaneleri tercih ediyorsanız seçiminiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olmalı. Tabii bu iki sigorta türü arasında önemli ölçüde fiyat farkı olduğunu da eklemem gerek. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ortalama 4.000 TL’ye satın almak mümkünken Özel Sağlık Sigortası için ödenmesi gereken meblağ 12.000 TL’yi aşabiliyor” dedi.

Aradaki farklar neler?

İki güvence arasındaki farklara da değinen Özdoğan, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ayakta tedavileriniz için adet limiti satın alırsınız. Örneğin 6, 8, 10 ayakta muayene içeren bir poliçe satın alabilirsiniz. Özel Sağlık Sigortası’nda ise 1 yıllık ayakta tedavileriniz için parasal bir limit belirlemeniz gerekiyor. Tabii bütçenize göre limitsiz bir Özel Sağlık Sigortası satın almayı da tercih edebilirsiniz. Eğer bu sigortalar ile yatarak tedavi görmek istiyorsanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda 3 aylık bekleme süresi uygulanırken Özel Sağlık Sigortası’nda 1 yıllık bekleme süresi var.

Primin bir kısmı gelir vergisinden düşebilir

Daha hesaplı bir sağlık güvencesi için priminizin bir kısmını nasıl gelir verginizden düşebileceğinizi de açıklayan Çiğdem Özdoğan, “Eğer bir çalışan iseniz ve priminizi gelir verginizden düşmek isterseniz dekontlarınızı ve talebinizi çalıştığınız şirketin muhasebe/insan kaynakları birimlerine iletmeniz yeterli. Ödemiş olduğunuz primlerinizin yüzde 15 i kadar tutar için gelir vergisinden muaf olursunuz. Diğer bir deyişle bu durumda sağlık güvenceniz için ödediğiniz primlerin yüzde 15’i cebinize geri döner.”