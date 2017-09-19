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Sağlık çalışanları için simülasyon kuruldu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde, akademik personel ile öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla simülasyon sistemi oluşturuldu.

Sağlık çalışanları için simülasyon kuruldu
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Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, sağlık alanında simülasyon sistemi kuruldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sistemin, "Simülasyon Merkezi Projesi" kapsamında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Servisi'nde oluşturulduğu belirtildi.

Simülasyon sistemiyle, akademik personel ile öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmenin amaçlandığı bildirilen açıklamada, teknolojinin üniversite birimlerinde kullanılmasının önemine işaret edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca uygulanan teknolojinin, sağlık çalışanlarının performansını olumlu etkileyerek, hasta memnuniyetinin artırılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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