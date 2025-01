Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmaz 9 sebzesi hangisi? C vitamini zengini sebzelerin faydaları ne?

Sağlıklı beslenme ve kilo kaybında kullanılması gereken sebzeleri açıklayan Diyetisyen Burcu Akbeyaz, bu sebzelerin kuşkonmaz, Brüksel lahanası, ıspanak, karnabahar, havuç, dolmalık biber, kabak, lahana, brokoli olduğunu kaydetti.

Birçok sebzenin doğal olarak düşük kalorisi ve yüksek lif içeriğiyle diyette kullanıldığına, sağlıklı kilo vermede önemli katkı sağladığına vurgu yapan Akneyaz, "Sağlıklı bir kiloyu korumanın en etkili yollarından biri de bol sebze içeriğine sahip bir beslenme düzenine uymaktır. Sebzeler ayrıca, iltihabı azaltan ve kronik hastaların sorunlarına karşı korunabilmek için de birçok faydalı birleşikler içermektedir. Bu yüzden birçok sebzeyi birleşenleri ile birlikte diyetimize ekleyerek çok yüksek oranda vitamin, mineral kaynağı sağlamış olacağız. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo verme yolculuğunu desteklemek için de mutlaka sebzelerin çeşitli şekilde diyete eklenmesi gerekmektedir" dedi.

Doyma hissine leziz destek

Brüksel lahanası, ıspanak, karnabahar, havuç, dolmalık biber, kabak, lahana ve brokolinin C vitamini açısından zengin sebzeler olduğunun altını çizen Akbeyaz, bu sebzelerle bir yandan bağışıklık sistemini güçlendirirken diğer yandan sağlıkla kilo vermek için yapılması gerekenleri sıraladı:

"C vitamini güçlü bir antioksidandır. Egzersizden sonra C vitamini egzersiz kaynaklı oksidatif strese karşı koymaya yardımcı olabilir. Bu metabolizmanızı hızlandırabilir ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. C vitamininin kilo vermenize yardımcı olmasının bir diğer muhtemel yolu da demir emilimidir. C vitamininin vücudun demiri emmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Kanın kaslara oksijen taşıması için demire ihtiyacı vardır, oksijen kasların daha verimli çalışmasına ve daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur. Bizim de yapmamız gereken C vitamini ve lif içeriği zengin olan besinleri diyetimize ekleyerek kilo vermemizi oldukça hızlı ve düzenli bir şekilde planlamış olabiliriz."