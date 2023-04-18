Tamamlayıcı sağlık 2 ayda 3,2 milyon kişiye ulaştı

Sağlık sigortası primlerindeki artış sigorta müşterisinin tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih etmesine neden oldu. Bu yılın ilk iki ayında tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih edenlerin sayısı 3 milyon 244 bin 205’e ulaştı. Sağlık sigortasında ise bu rakam 2 milyon 394 bin 779 oldu. Geçen yılın tamamında tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih edenlerin sayısı 3 milyon 604 bin olmuştu.

Önceki yıllara bakıldığında da tamamlayıcı sağlık sigortasının hızlı bir yükseliş trendinde olduğu görülüyor. Generali Sigorta Pazarlama ve Direkt Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Fuat Işıksal tamamlayıcı sağlık sigortasının (TSS) fark ücreti ödemeden özel hastaneleri kullanmak isteyen sigortalılar için uygun poliçe primleriyle özel sağlık kuruluşlarında tedavi çözümü sunduğunu söylüyor.

Işıksal, tamamlayıcı sağlık ürününün avantajlarını ve önemini günümüzde birçok kişi bildiği için talebin de buna göre arttığını belirtiyor. Birçok insanın daha uygun fiyatlara özel hastanelerde hizmet almayı tercih ettiğini kaydeden Işıksal, bu nedenle Türkiye’de ve dünyada sağlık sigortasına olan ilgi ve ihtiyacın giderek arttığını vurguluyor.

Işıksal’ın değerlendirmesine göre geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi bu talep artışındaki ivmeyi daha da artırdı ve sektör genelinde toplam sigortalı sayısında ciddi artış yaşandı. 2021 Aralık ve 2022 Aralık tarihleri arasında sektördeki toplam TSS prim üretiminde yüzde 198 artış gözlemlediklerini kaydeden Erkan Fuat Işıksal, “Generali Sigorta’da ise özellikle 2022 Temmuz ve Aralık aylarındaki poliçe adetlerini karşılaştırırsak yüzde 391 oranında önemli derecede ve sektörün üzerinde bir artış olduğunu görebilmekteyiz.

Biz Generali Sigorta olarak tamamlayıcı sağlık ürününün sigorta sektörü için çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Bizim görevimiz ise bunu daha kolay ve ulaşılabilir hale getirerek olabildiğince çok insanın faydalanmasını sağlamaktır” diyor.

SGK’sı olan herkes yaptırabiliyor

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK’lı kişilerin özel hastanelerde SGK tarafından bir kısmı karşılanan sağlık harcamalarında ödemeleri gereken fark tutarı için teminat sağlanıyor. SGK’ya bağlı işçi, bağ-kurlu, memur gibi sosyal güvenlik hizmeti alan bütün çalışanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Yaş olarak kurumlara göre değişmekle birlikte genel olarak 64 yaşa kadar olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. 18 yaş altı çocuklara da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigorta yaptırılabiliyor.

Generali Sigorta Pazarlama ve Direkt Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Fuat Işıksal: TSS yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırırken ailenizde kimlerin sigortalanacağı ve kişi sayısı, ihtiyaçlarınıza uygun sağlık planı tipi seçimi, teminat kapsamı, teminat limitleri, muafiyet ve bekleme süreleri, anlaşmalı hastane ağı, ömür boyu yenileme garantisine dikkat edilmeli. Ayakta tedavi limitleri ve anlaşmalı sağlık kurumları da sigortalının tercihine göre standart veya genişletilmiş olarak değişebilmektedir.