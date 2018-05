TOBB Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

16 Mayıs 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında seçimlerden sonra toplanan yönetim kurulunda, Ali Kopuz (İstanbul TB), Selçuk Öztürk (Konya TO), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO), Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO) Tamer Kıran (İMEAK DTO) başkan yardımcısı olarak seçildi. Faik Yavuz (Ankara TB) sayman üye olarak görev aldı. TOBB’un yönetim kurulunda üyeler, Cengiz Günay (Tekirdağ TSO), Mahmut Özgener (İzmir TO), Davut Çetin (Antalya TSO), Öztürk Oran (İstanbul TO), Zeki Kıvanç (Adana SO), Özer Matlı (Bursa TB), Engin Yeşil (Diyarbakır TB), Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO) isimlerinden oluştu.

Dün yapılan 74. Genel Kurul'da Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu 5. kez başkan seçilmiş, 9 yeni isim de yönetim kuruluna girmişti.

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı