Türk Böbrek Vakfı’ndan diyabete karşı “Küçük Şefler Mutfakta" etkinliği

Türk Böbrek Vakfı, çocuklarda böbrek sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Küçük Şefler Mutfakta: Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Dostu Tarifler” etkinliği, Tip 1 diyabetli çocukları hem mutfakta hem de bilimsel bilgiyle buluşturdu. Etkinlik, sağlıklı beslenmenin diyabet ve böbrek hastalıklarıyla mücadelesindeki kritik rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfağında gerçekleştirildi. Tip 1 diyabetli çocuklar, pizzadan meyveli dondurmaya kadar sevdikleri yiyecekleri böbrek dostu ve sağlıklı malzemelerle hazırladı. Aynı anda aileler için düzenlenen panelde ise alanında uzman hekimler ve diyetisyenler diyabet, böbrek sağlığı ve doğru beslenme konusunda bilgi verdi.

Etkinlik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliği ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin desteğiyle hayata geçirildi. Atölye çalışmaları öğretim üyelerinin liderliğinde, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde yapıldı. Program sonunda çocuklara katılım sertifikaları, öğrenci ve akademisyenlere ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, diyabet ve böbrek sağlığı arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek, bugüne kadar 60 ilde yaklaşık 2 milyon öğrenciye sağlıklı beslenme eğitimi verdiklerini hatırlattı. Diyabet tanısı almış çocukların doğru beslenme ve tedaviyle yaşıtlarından hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Erk, kendisinin de uzun yıllardır diyabetle yaşadığını belirterek sağlıklı yaşamın önemine değindi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Fikret Soner, etkinliğin öğrenciler için yalnızca mutfak pratiği değil, aynı zamanda toplumsal katkı açısından da değerli bir deneyim sunduğunu ifade etti. Ailelerin uzmanlardan doğrudan bilgi almasının da etkinliği anlamlı kıldığını söyledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Özgür Kasapçopur, sağlıklı beslenme ve hareketin çocuk sağlığında temel unsur olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Tip 1 diyabetli çocukların doğru tedaviyle tamamen normal bir yaşam sürebileceğini belirtti. Prof. Dr. Nur Canpolat ise böbrek hastalıklarının belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Etkinliğe katılan diyabet hastası oyuncu Aslı Turanlı, bilinçli yaşamla diyabetin yönetilebilir bir hastalık olduğunu ifade ederek çocuklara moral verdi.