2 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda 2 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan kamyonda arama yapan ekipler, 2 milyon 650 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.