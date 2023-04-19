“Ankara turizmin cazibe merkezi haline gelmeli”

Başkentin savunma ve havacılık sanayisi, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu belirten Baran, Türkiye'deki savunma sanayisi işletmelerinin yüzde 60'ının burada olduğunu vurguladı. Baran, 2022 verilerine göre dış ticaret hacmi, 11,5 milyar doları ihracat olmak üzere 26,8 milyar dolar civarında olan Ankara'nın, ithalatta ikinci, ihracatta beşinci sırada yer aldığını aktardı.

Sağlık ve kongre turizminde potansiyel

Şehirde e-ticaret yapan işletme sayının 2022 sonu itibarıyla 44 bini aştığına dikkati çeken Baran, "Ankara yerel ürünler açısından da verimli bir şehir. Başkentin toplam 38 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Şehrimizin 10 ayrı ürünü için de tescil başvurusu mevcut.

Ankara, 23 devlet, 11 eğitim ve araştırma ve 37 özel hastanesi ile sağlık turizmi için uygun altyapıya ve dünya ile rekabet edebilecek donanıma sahip Ankara sağlık turizmi alanında önemli potansiyel taşıyor ve gelişmeye uygun bir şehir.

Bu açıdan Türkiye'nin ilk beş şehri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu. Ankara'nın kongre turizminde de gelişebileceğini vurgulayan Baran, kentin 21 üniversitesinde eğitim gören 326 bin öğrencisiyle bir üniversiteler şehri olduğunu bildirdi.