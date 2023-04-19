ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş: Kim kazanırsa kazansın ekonomi politikaları değişecek

Kenan SERTALP

Ülke ekonomisinin ve döviz kurlarının önümüzdeki süreçte yaşayacağı harekete ilişkin Dünya’ya değerlendirmelerde bulunan ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş, dünya ekonomisinde geçerli olan konvansiyonel politikaların benimsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Faiz enflasyon dengesini kurmanın önemine dikkat çeken Başkan Durmuş ‘’Önümüzdeki süreçte dünya ekonomisinde geçerli olan politikaların ön plana çıkacağı yani konvansiyonel ekonomi politikalarının gündeme geleceğini söylemek yanlış olmaz. İhtiyacımız olan çözüm, faiz enflasyon dengesini kurmaktan geçiyor.’’ ifadelerini kullandı.

Gürsel Durmuş: Piyasalarda kur baskısı var

Başkan Gürsel Durmuş şunları söyledi: ‘’Seçim sonrası kim kazanırsa kazansın şu anki mevcut politikalar sürdürülebilir olmadığı düşüncesi piyasada genel kanıya dönüşmüştür. Piyasalarda politika faizinin düşmesinden kaynaklı bir kur baskısı var. Seçimin hemen ardından da bu sürecin düzelmesi uygulanan politikalar bağlı olarak biraz zamana yayılacağı kanaatindeyim. Türk lirası ilk önce döviz karşısında değer kaybedeceği daha sonra dengeleneceği düşünülmektedir.

Yatırımcının önünü görebilmesi adına seçimden sonraki politikalar büyük öneme sahip. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte seçime kadar Türk lirasında kalmak mantıklı gelmiyor. Yatırımcılar da genel olarak döviz ve altın sepetleriyle yatırımlarına şekil veriyor. Seçimden sonra oluşabilecek politikaları göre de yeni şeyler konuşmak mümkün olacak.’’