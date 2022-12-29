Atık yağlarla deterjan kullanımını azaltacak

Trakya Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir firmada Ar-Ge çalışmaları yürüten kimyager Betül Erkuş, atık yağların çevreye verdiği zararı anlatmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdi. Ev tipi atık yağlardan Arap sabunu elde edilmesini amaçlayan projede, atık yağ getirenlere, üretilen sabundan verilmesi planlanıyor. Deneme üretimine başlanan proje, kısa sürede hayata geçirilecek.

Erkuş, dönüştürülmeyen atık yağların toprağa ve suya ciddi zarar verdiğini söyledi. Yağların çeşitli dönüşümlerden sonra biyodizel, Arap sabunu ya da katı sabuna dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirildiğini belirten Erkuş, “Biz de bunlardan bir tanesini seçerek Arap sabunu üretmeye karar verdik. Projeyle hem yağların doğaya, toprağa, denizlere ve su canlılarına zarar vermesinin önüne geçeceğiz hem de tekrar kullanım alanı bulmasını sağlayacağız” dedi.

Atık yağ toplamak için yetkilendirilmiş firmalarla çalışabileceklerini ya da vatandaşların yağları kendilerinin getirebileceğini dile getirdi. 500 gram atık yağdan 500 gram sabun Projede üniversite öğrencilerinin de çalışarak tecrübe kazanacağını ifade eden Betül Erkuş, kimya, kimya teknolojisi ya da yağ teknolojisi bölümlerinde öğrenci olan arkadaşların bu projede çalışarak hem sektöre yönelik tecrübe edinmesini sağlayacaklarını hem de sosyal sorumluluk bilincinin aşılanması çalışmasına onları da dahil etmiş olacaklarını dile getirdi. 500 gram atık yağdan yaklaşık 500 gram Arap sabunu elde edilebildiğini belirten Erkuş, atık yağın yanı sıra potasyum hidroksit, saf su ve gliserin kullanıldığını söyledi.

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