Bakan Kurum: Elektronik beton izleme sistemini hayata geçirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atıklarını ayrıştıran, her şeyden ziyade, kendi kendine yeten bina ve mekanlardan oluşan Türkiye Yüzyılı'nın muhteşem Türk şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

ATO Congreisum'daki 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen programda konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye Yüzyılı'nı verimlilik, sürdürülebilirlik, bilim, dijital ve kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şehirleriyle ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler

Vatandaşların 7 gün 24 saat şehirleriyle ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabileceği teknoloji altyapılarını geliştirdiklerine değinen Kurum, "Bu kapsamda oluşturduğumuz Bina Kimlik Sistemi ile deprem, yangın, sel gibi afetler karşısında evlerimizin, dükkanlarımızın bilgilerine anında ulaşarak gerekli tüm çalışmaları hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz." dedi.

Türkiye'de ilk kez afet erken uyarı sistemini devreye aldıklarını anımsattı

Doğal afetin durumlarında önleyici tedbirlerin önemine işaret eden Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selden önce, Türkiye'de ilk kez afet erken uyarı sistemini devreye aldıklarını anımsattı. Kurum, bu sistemle cep telefonlarına uyarıların anlık olarak düştüğünü ve muhtemel can kayıplarının önüne geçildiğini aktardı.

Elektronik Beton İzleme Sistemi

Yapıların güvenliği, ekonomik ve çevre dostu olarak inşa edilmesi için Elektronik Beton İzleme Sistemini (EBİS) hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, "Döktüğünüz betona çip takıyoruz ve bu çiple birlikte beton doğru yere, doğru alana dökülmüş mü, dökülmemiş mi? Buradaki beton kalitesi nedir? Yine bu, afette lazım size. 10 sene sonra lazım.

Buraya hangi beton sınıfı dökülmüş? Ne zaman dökülmüş? Nasıl dökülmüş? O sistemle birlikte EBİS sistemine kaydediyoruz ve binalarımızdan aldığımız 27 milyon çipli numuneyi yüzde 100 denetleme başarısına ulaştırdık ve böylece betonda kayıp kaçağın önüne geçtik. Konutlarımızın daha güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamış olduk." şeklinde konuştu.

Ülkenin ilk ve en büyük akıllı şehri olacak

Kurum, 60 bin konutun yapılacağı İstanbul Esenler'deki dönüşüm alanının, akıllı ulaşım teknolojileri, akıllı altyapıları ve yeşil binalarıyla ülkenin ilk ve en büyük akıllı şehri olacağını dile getirdi. Gençlerin kıvrak zekasına ve duygularına inandıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz. Bu manada hackhaton/kodlama, ideathon/fikir ve drafthon/kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz.

Mart ayında bu organizasyonu düzenliyoruz

Bu da ilk defa olacak Türkiye'de. Üç gün sürecek ve İstanbul'da yapacağımız bu şehircilik maratonumuzda gençlerimize hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız. Mart ayında bu organizasyonu düzenliyoruz, bu maratonda dereceye giren gençlerimize ödüller vereceğiz ve ödülden ziyade o projeleri, uygulamaları hayata geçirmek adına onlara destek sağlayacağız."