Bakan Varank Bursa basınının sorularını yanıtladı

Kenan SERTALP

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'da medya mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen basın buluşmasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

Bursa’nın medyası da bereketliymiş

Bakan Mustafa Varank’ın, Bursa’da basın ile buluştuğu toplantıya medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Katılımın yoğunluğu karşısında memnuniyetini dile getiren Varank şunları söyledi: ‘’Bursa'nın her şeyi bereketli ancak medyası da bereketliymiş. Bu kadar yoğun bir kalabalıkla karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Bizimle buluştuğumuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir isim olarak, sayın cumhurbaşkanımız la ile birlikte çalışmaya başladığınızdan itibaren medya ile iç içe olduk. İlginiz için çok teşekkür ederim.’’

Farklı bir Bursa inşa edeceğiz

Bakan Mustafa Varank Türkiye'de üretimi olmayan, ciddi cari açık verilen elektronikten makineye, kimyadan sağlığa, farklı sektörlerdeki ürünleri yerli ve milli imkânlarla üretebilmek için başlattıkları ‘Hamle programı’ sürecinde en başarılı şehirlerden birinin Bursa olduğunu belirterek ‘’Yerli otomobiliniz sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin gündemindedir. Biz sanayicilerimizle Bursa'ya ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak projeleri geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Biz özellikle cari açık verdiğimiz alanlarda katma değerli ürünlerin gerçekleştirilmesi için bir hamle programı gerçekleştirmiştik. Yerleşme anlamında en başarılı şehirlerden bir tanesi Bursa'dır. Makina sektöründe başarı anlamında en fazla katkı sağlayan şehir Bursa'dır. Başta sanayi olmak üzere biz Bursa'da çalışmaya devam edeceğiz. Diğer değerleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Burası bir Tarım, kültür şehri. Buradaki tarım ve kültür özelliklerini ön plana çıkaracağız bunu yapacak, gayret ve azim ekipte var. Farklı bir Bursa'yı inşa edeceğiz.’’ dedi.

Bursa’ya Yüksek Hızlı Tren müjdesi

Bakan Varank, yüksek hızlı trenin Bursa ile ne zaman kavuşacağına ilişkin yaptığı açıklamada "Bursa bizim her zaman gündemimizdeydi. Bu şehre gerek kalkınma ajansları, gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTKAK, KOSGEB’le büyük destekler verip gündemimizde tuttuk. Bu şehirle farklı bağ kurmaya çalıştık.

Zaten kendisi cazibe merkezi olan şehirleri desteklerseniz; kalkınma hamlesine katkı sağlayabilirsiniz. Yüksek hızlı tren önemli bir proje, maalesef projenin Bilecik ayağında yaşanan sıkıntılardan dolayı inşa süresinde yaşanan sıkıntılardan dolayı istediğimiz hızla bu projeyi tamamlama fırsatını yakalayamadık.

Böyle bir vizyona karşı Türkiye’yi ulaştırmada çağın ötesine taşıyacak siyasi hareketiz. Yüksek hızlı tren inşaatı son sürat devam ediyor. Bu hafta şantiyeyi bizzat ziyaret edeceğim. Müteahhidi davet ederek, işi sıkı takip ettiğimizi gösteriyoruz.

Bunu da daha etkili bir şekilde. Eğer her hafta müteahhidi aramamız gerekiyorsa her hafta, her ay aramak gerekiyorsa her ay arayarak 2024 sonunda Bursa’ya hızlı treni getirmek üzere, test seferlerini başlatmak üzere biz hedeflemelerimizi yapıyoruz. Bu şehre hizmet edecek arkadaşınız olarak burada önümüzdeki dönemi sıkı bir şekilde takip ederek yüksek hızlı trenle Bursa’yı buluşturmuş olacağız. Bursa halkına bu konforu getirmiş olacağız. " ifadelerini kullandı.