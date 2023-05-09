Bakan Varank’tan Bursa’da katma değerli üretim vurgusu

Sercan SELÇUK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Dünya Gazetesi Bursa Temsilcisi Kenan Sertalp’in "Sanayicileri ve OSB'leri dinlediniz. Seçim sonrasında ajandanızda yer alan Bursa sanayisiyle ilgili en önemli başlıklar ne olacaktır?’’ sorusunu “Bursa sanayisinin en önemli üç maddesinden ilki katma değerli üretimi hızlandırmak olacaktır.

Sanayinin önceliğindeki diğer unsurlar ise Ar-Ge ve inovasyona verilmesi gereken önemi artırarak hem yeşil hem de sürdürülebilir sanayiyi devreye sokup kalifiye çalışan personel sayısını daha yukarıya çekmektir” diye cevapladı. Katma değerli üretimin önemine vurgu yapan Mustafa Varank şunları söyledi: “Bursa’da katma değer üretimini hızlandırırsak sanayiyi bir adım daha öteye taşıyabiliriz. Katma değerli üretimde en önemli örneklerden biri olan yerli otomobil projesini hayata geçirerek otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin iddiasını ortaya koyuyoruz.

Ayrıca ilk otomotiv batarya fabrikasının da temellerini atıyoruz. Bu çalışmalar katma değerli düşüncenin mahsulü. Bursa’da sanayi alanında yüksek teknolojiye katma değer katacak çalışmalar üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Katma değer içeren yolunda Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini düşünüyoruz."

Bursa sanayisinin en önemli ikinci başlığı yeşil ve sürdürülebilir bir sanayiye hızlı geçiş yapmanın sağlanması olduğunu ifade eden Varank “Zaten dünyada artık rekabetçi olmak istiyorsanız mutlaka yeşile, sürdürülebilirliğe, çevreye önem vermeniz gerekiyor. Mevcut yatırımları ve gelecek yatırımları yeşil ve sürdürülebilir ölçüde dönüştürmek ve geliş-tirmek için her türlü çalışamaya ortak olacağız. Bu duruma özel önem vereceğiz ve uluslararası iş birlikleriyle biz bu işi yapacağız” dedi. Bursa sanayisinin en önemli baş-lıklarına temas eden Varank, çalışan iş gücünün niteliğinin artması gerektiğini de sözlerine ekledi.