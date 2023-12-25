Başkan Korkmaz 5 yıllık icraatını anlattı

Ömer Aydın/Bursa

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Zor bir 5 yılı atlattık. Başta Covid 19 Pandemisi olmak üzere depremler, seller, yangınlar gibi çok sayıda afet yaşadık. Mahalli idare döneminin en zor zamanında göreve seçildik. Ama her türlü zorluğa rağmen bu dönemi başarıyla tamamladık" dedi.

Basının yoğun ilgisine sahne olan toplantıya AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Doğruyol, AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, MHP Büyükorhan İlçe Başkanı Akın Sevim, Büyükorhan Belediyesi Meclis Üyeleri ile Daire Müdürlerinin yan sıra kanaat önderleri ve sivil topluk kuruluşlarının başkan ve yöneticileri de katıldı.

Basın toplantısının başında Büyükorhan Belediyesinin 2019-2024 hizmet dönemi çalışmaları ile yapımı devam eden projelerin anlatıldığı film gösterimi gerçekleştirildi.

Daha sonra 5 yıllık dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, 2019'da devraldığımızda 10 milyonluk bütçe ve 45 milyonluk borçla göreve başladık, bu süreçte fedakârca çalışarak 2023 itibariyle borcumuz 22 milyona düştü. 2024 tahmini bütçemizi ise 65 milyon TL olarak hedefliyoruz dedi. İlçede altyapı konusunda yüzde 85 oranında çözüm ürettiklerinin altını çizen Korkmaz, Bu çalışmalarda sağlığımızdan da fedakarlık ettik diyen Korkmaz, önümüdeki dönem için yeniden aday olduğunu da ifade etti.