Best For Energy bugün İzmir’de başlıyor

Özlem SARSIN

Best For Energy Zirvesi’nde Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üst düzey şirket yöneticisi, ulusal ve bölgesel karar vericiler, akademisyenler, start-up'lar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve küme organizasyonlarının temsilcileri bir araya gelecek.

Zirve öncesinde değerlendirmelerde bulunan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı; üç yılı geride bırakmaya hazırlanan Best For Energy projesi ile Türkiye’de temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce firmanın sinerji yaratmasına imkan tanıdıklarını vurguladı.

Potansiyelimizi bizden daha iyi biliyorlar

Bugüne kadar yapılan onlarca etkinlikte firmalar arasında potansiyel işbirlikleri ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi yanında, temiz enerjiyi topluma daha doğru ve bilimsel esaslarla anlatma şansı yakaladıklarını kaydeden Kalaycı, “Best For Energy Zirvesi bütün bu çalışmaların taçlandığı bir buluşma olacak.

Ülkemizin bu alandaki üstünlüklerini ve yatırım potansiyelini, dünyanın dört bir yanında muhataplarımıza anlatıyoruz. Çoğu kez de bizim potansiyelimize bizden daha fazla hakim olduklarını görerek şaşırıyoruz. Umarız misafirlerimizin ülkemizden memnun ayrılacakları, yeni yatırımlara kapıların aralandığı bir buluşma yaşayacağız" dedi.

Best For Energy Zirvesi kapsamında 3 temel etkinlik yer alacak. Sektördeki trendlerin ve iş birliği imkanlarının tartışılacağı uluslararası konferansın ardından küresel tedarik zincirine entegrasyonu hızlandıran ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Temiz enerji girişimcilerinin projelerini görücüye çıkaracağı ödüllü proje sergisi ve yarışması da zirvenin gündeminde olacak.