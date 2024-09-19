Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı

Bitlis'te Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi ve Oduncular köyünde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri zarar gördü. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, hasar gören bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, "Beldemizdeki yollar, kanalizasyon şebekeleri, içme suyu hatları, menfezler ve köprüler büyük zarar gördü. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla bu zararı telafi edemeyecek durumda. Her yıl bu sel felaketleri nedeniyle beldemiz zarar görüyor. Ancak bu kez altyapımız da ağır hasar aldı. Selde can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

Oduncular köyü muhtarı Sani Gökmen ise öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel yaşandığını söyledi. Can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Gökmen, "Köydeki içme suyu ve kanalizasyon altyapıları hasar gördü. Köyün içine selden dolayı taş ve toprak geldi. Vatandaşlarımız mağdur" diye konuştu.