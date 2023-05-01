Bursa Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı

Kenan SERTALP

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası ertelenen Bursa 20. Kitap Fuarı, gerçekleştirilen açılış töreni sonrası başladı. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, davetliler ve kitapseverler katıldı.

Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Açılışta konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Kitap Fuarı organizasyonunun Türkiye'de düzenlenen kitap fuarları ve TÜYAP Kitap Fuarları Grubu'nun da düzenlediği fuarlar arasındaki üç büyük fuardan biri olduğunun altını çizdi. Yirmi yıldır düzenlenen ve 4 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuarın kapılarını ilk saatten itibaren yoğun şekilde ziyarete açtığını belirten Ersözlü ‘’TÜYAP olarak Bursa'da böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 4 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar bugün ile kapılarını ilk saatlerden itibaren yoğun bir şekilde ziyarete açtı. Ve dokuz gün boyunca ziyarete açık kalacak. Bu yıl fuara 300 yayınevi, sivil toplum kuruluşu, kamu kurum kuruluşları iştirak ediyor. Fuarda 80’in üzerinde etkinlik programı var. Fuarımızın hazırlanmasında bizlere destek olan her fuarda olduğu gibi Türkiye Yayıncılar Birliği'yle Türkiye'de fuarlarımızı hazırlıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadıkları için başta paydaşlarımız olmak üzere fuara katılan tüm yayınevlerine de teşekkür ederim. İnşallah dopdolu, canlı, yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi Bursa'ya, Bursa'nın, bölgenin kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkıları olacak bir fuara imza atacağımıza inanıyoruz. ‘’ dedi.

‘’Bursa önemli bir yere sahip’’

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk konuşmasında kitap fuarları alanında Bursa’nın önemini vurguladı. Kitap fuarlarının önemine dikkat çeken Kocatürk şunları söyledi: ‘Türkiye yayıncılık sektörü bağımsız yayıncılığıyla yılda 90 bine yakın yeni kitap yayınlıyor. Bu ağır zamanlar içerisinde bile eğer bağımsız yayıncılığımız bu verileri koruyabiliyorsak desteklendiğinde belki de başka bir yere gidecek potansiyelimiz var. Bu ülkede rekabetçi nesiller yetiştireceğiz ve önemli yerlere geleceksek okuma kültürünü geliştirmekten başka çaremiz de yok gibi görünüyor. Bu anlamda Bursa'nın çok önemli bir yeri var. Bütün yayıncı arkadaşlara ve okuyuculara iyi bir fuar diliyorum.’’

Bursa Kitap Fuarı 29 Nisan 2023 saat 10.00-19.30 ile fuarın son günü olan 7 Mayıs 2023 Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.