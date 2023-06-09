Bursa'da kullanılmış giysiler 45 ülkeye ihraç ediliyor

Kullanılmış giysilerin ve tekstil atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mustafakemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir firma iş birliği yaptı. Bu kapsamda kent genelindeki özel ve devlet okullarına 1500 kullanılmış giysi kumbarası yerleştirildi.

Okullarda toplanan kullanılmış tekstil ürünleri, belirli periyotlar halinde toplanıp firmaya gönderiliyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 200 kişinin çalıştığı geri dönüşüm tesisinde tek tek ayrıştırılan giysiler Afrika ve Asya kıtalarındaki 45 ülkeye ihraç ediliyor. Proje kapsamında, kullanılmış giysilerin toplandığı okulların teknolojik malzeme ihtiyaçları başta olmak üzere birçok ihtiyacı da elde edilen gelirle karşılanıyor.