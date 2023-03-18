“Çanakkale’de en çok şehidi Kastamonu verdi”

Türk milletinin 108 yıl önce Çanakkale’de bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını verdiğini belirten Vidinlioğlu, “Kurtuluşun fitilinin ateşlendiği Çanakkale, ‘Hocam bizi yok yazma biz cepheye gidiyoruz’ diyen Anadolu’nun ilk Lisesi Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri gibi nice gencimizin toprağı vatan yaptığı yerdir. O lise ki 1914 ve 1918 yıllarında mezun veremedi.

Nice fidanlarımız ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün vücut bulmuş hali olmuş, şehitler tepesi boş değil dizelerine ilham vermiştir” dedi. Çanakkale Zaferi’nde Kastamonu’nun yerinin bir başka olduğunu anlatan Vidinlioğlu, Çanakkale’de en çok şehidi veren şehrin Kastamonu olduğunu bildirdi.

Bu ruhun dün gibi canlı ve diri olduğunu kaydeden Vidinlioğlu, “Öyle ki ecdadımız buradan aldığı güç ile İstiklal Yolu’nu oluşturmuş Türkiye Cumhuriyeti temeline en sağlam harcı atmıştır. Hepinizin bildiği ‘Çanakkale Türküsü’ bir Kastamonu türküsüdür. Şair, yazar, öğretmen ve ilim adamı İhsan Ozanoğlu Türkü’nün kaynak kişisidir” diye konuştu