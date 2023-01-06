Çukurova’da kadın emeği vitrine çıktı

Etkinliğin açılışını yapan Adana Valisi Süleyman Elban ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salonları tek tek ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti, kurslarla ilgili usta öğreticilerden bilgi aldı.

Kâğıt katlama sanatından aşçılık-pastacılığa, ahşap oymacılığından ebruya kadar birçok alanda eğitim verilen Atatürk Yaşam Köyü’nde el emeği göz nuru ürünleri yakından inceleyen Vali Süleyman Elban ve Başkan Soner Çetin, kursiyerlerin kısa sürede önemli aşama kaydettiğini görmekten mutlu olduklarını belirttiler.

ADANA