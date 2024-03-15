DİCLESİFED Başkanı Bilişik: Güneydoğu Türkiye’ye lokomotif olacak

Güneş DOĞDU SOYLU

Görevi önceki dönem başkanı Kemal Bilim’den devralan Bilişik, 300 iş insanının ve 300 şirketin üye olduğu federasyonun bölgenin ekonomisinin nabzını tuttuğunu belirterek, yeni dönemde yine birlik ve beraberlik içinde yüksek sinerji ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. TÜRKONFED'in 15., DİCLESİD'in 5. Olağan Genel Kurulunda DİCLESİFED'i temsilen Abdulnasır Duyan ve İdris Balkan yer aldı.

Genel kurulun ardından bölge ekonomisine ilişkin görüşlerini açıklayan değerlendiren Bilişik, illerin ihracatlarını tüm olumsuz koşullara rağmen artırma gayretinde olacaklarını söyledi. Şırnak-Batman-Mardin ve Siirt illerindeki iş dünyasını temsil ettiklerini vurgulayan Bilişik, ancak bölgesel kalmayı kabul etmediklerini ulusal çapta ilişkiler kurduklarını hatırlatarak, “300 üyemizin bağlı olduğu şirketler ve yarattıkları istihdam ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sesi olan güçlü bir federasyonuz.

Bölgenin farklı noktalarında faaliyette bulunan iş insanlarına ulaşabilmek büyük bir başarı olurken, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki STK’larla işbirliği içinde çalışmak ise ayrı bir güç yaratmaktadır. Biz iş insanları olarak artan bir sinerji ile bayrak yarışımızı sürdürüyoruz. İşbirliği ve dayanışmanın verdiği kuvvet, DİCLESİFED iş dünyasının sesini ve elini güçlendirecektir. SİAD’larla Türkiye çapında ilişkiler kurarak, diğer STK ve bölgelerle köprü kuracağız” dedi.

Federasyonun üyesi olan her STK’nın beklenti ve sorunlarını meclis dahil tüm üst makamlara iletmeyi, bölge için yapılan her yararlı çalışmanın yanında olacaklarının sözünü veren Bilişik, yeni yönetimin eski yönetimlerle kol kola çalışmaya devam ederek gücünü katlayacağını dile getirdi. Bölgenin farklı illerinde faaliyette bulunan, Güneydoğunun en uç noktasında faaliyette bulunan iş insanlarına ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken Nihat Bilişik, “İşbirliği ve dayanışma, Güneydoğu Anadolu iş dünyasının sesini ve elini güçlendirecektir.

Bölge illeri ihracatlarını tüm olumsuz koşullara rağmen artırma gayretinde. Bunun daha da katlanması için iş dünyası olarak bizde var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Türkiye'nin doğusu ile batısını tanıştırmak, Türkiye'nin bütün değerlerini bir araya getirmek adına önemli çalışmalar yapacağız” dedi.