Down sendromlular için yeni merkez

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Projeye öncülük eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı konuşmada, Konya’da DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD’un belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulmuş ve eğitim modeliyle de Türkiye’deki ilk ve tek merkez olacağını kaydeden Kavuş, “DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Bunun için kurduğumuz DOSD Meram ile down sendromlu özel bireylerin; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve derneğin kurucu üyelerinden Cem Zorlu da Konya belediyelerinin sosyal projeleri ile Türkiye'de ses getiren başarılara imza attığına vurgu yaptı. Başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez üç ilçenin pek çok sosyal alanda boşluk doldurduğunu kaydeden Rektör Zorlu, “DOSD Projesi sadece maddi boyutu olan değil manevi boyutu olan bir projedir. Projeye rehberlik eden Meram Belediyesine ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.