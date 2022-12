Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur

Takip Et

Ajans Press, The Economist Intelligence Unit (EIU) kaynaklarından elde edilen verileri inceledi. Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin’de devam eden Covid-19 kısıtlamalarının yaşam maliyet endekslerini ciddi derecede etkilediği görülüyor.172 şehirde 200 mal ve hizmette 400’ün üzerinde bireysel fiyat noktalarındaki veriler araştırma kapsamı içerisinde yer aldı. Bu çerçevede dünyanın en pahalı şehri unvanını New York ve Singapur paylaştı. İlk on içerisinde yer alan dünyanın en pahalı şehirleri sırasıyla Tel Aviv, Hong Kong, Los Angeles, Zürih, Cenevre, San Francisco, Paris ve Kopenhag oldu. Sıralamada yaşam maliyeti açısından en düşük olan şehirler ise Şam, Trablus, Tahran, Tunus, Taşkent, Karaçi, Almatı, Ahmedabad, Chennai ve Cezayir oldu.

Yaşam maliyetleri ve enflasyon konuşuldu

Ajans Press’in yaşam maliyetleri ile alakalı gerçekleştirdiği medya araştırmasında ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gazete, dergi, TV ve radyo kanallarının yanı sıra internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinden kaynağın tarandığı araştırmada, yaşam maliyetleri ve enflasyon 2022’nin en çok konuşulan haber başlığı olduğu tespit edildi. Bu başlık altında medyaya 658 bin 742 haber yansıdı. Yaşam maliyetleri içerisinde en çok bahsi geçen konular kira, gıda, döviz, enerji, ulaşım, sağlık, giyim ve eğitim olarak sıralandı.