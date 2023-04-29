EGOD Başkanı Torun: “Ticariye ÖTV indirimi olumlu, binek de kapsama alınmalı”

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, ticari araç değişiminde ÖTV’nin kaldırılması açıklamasının, otomotiv sektörü için olumlu olduğunu söyledi. Kapsamının sadece değişim için değil tüm araç alımlarına yayılması gerektiğini söyleyen EGOD Başkanı Torun, “ÖTV kademe kademe tüm araçlardan kaldırılmalı, hedef sıfır ÖTV olmalı. Devletin kademeli olarak azaltarak feragat edeceği ÖTV geliri sadece vergi ekosistemine sürdürülebilir ve artan bir getiri sistemi kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımcıyı, üreticiyi, ihracatçıyı ve tüketiciyi memnun edecek bir dönemin başlangıcı olacaktır” dedi.

“Devlet, ÖTV’yi sıfırlayarak daha fazla gelir elde edilebilir”

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının önemli olduğunu ve sektör açısından olumlu etki yaratacağını söyledi. ÖTV’nin otomotiv sektöründe araç fiyatlarını fazlasıyla yükselttiğini söyleyen EGOD Başkanı Torun, “Ancak bu indirimi ‘ilk adım’ olarak kabul etmek istiyoruz. Sadece araç değiştirenlere değil, bu araçları ilk kez alacak kişiler ve binek otomobil almak isteyenler için de bu ÖTV indirimi yapılmalı” dedi.

Orta vadede 3 milyon üretim, 1 milyon istihdam

Tüm araçlarda ÖTV’nin sıfırlanmasının ana hedef olması gerektiğine dikkat çeken Torun, “2022 yılında toplam ÖTV gelirinin yüzde 40’ına denk gelen 138 milyar TL’lik kısmı otomotiv sektörüne ait ve bununla birlikte 23 milyar TL civarı MTV geliri var. ÖTV’nin bir gecede sıfırlanması imkansız, bu devlet için ciddi bir vergi kaybı demek. ÖTV’nin sıfırlanması 10-15 yıl gibi bir süreyi kapsayacak stratejik bir plana ihtiyacı var. Bu planı sektör hali hazırda çalıştı.

Senaryoya göre devletin hiç vergi geliri kaybı yaşamadığı ve orta vadeden itibaren ülke içindeki satışların yılda 2 milyon adet civarına gelerek her bin kişi başına düşen 210 otomobil sayısının 400 e ulaştığı, 30 milyar dolar olan otomotiv ihracat hacminin 55 milyar dolar civarına yükseleceği ve ülkenin yerli ve yabancı otomobil üreten yatırımcılar için cazibe kazanarak halihazırda yıllık 2 milyon adet olan otomotiv üretim kapasitesinin orta vadede 3 milyona çıkabileceği ve toplam 1 milyon kişilik bir istihdam yaratabileceği hesaplanmıştır.

Devletin kademeli olarak azaltarak feragat edeceği otomotiv satış ÖTV geliri sadece vergi ekosistemine sürdürülebilir ve artan bir getiri sistemi kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımcıyı, üreticiyi, ihracatçıyı ve tüketiciyi memnun edecek bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ayrıca ülkemizde ortalama 14 yaş olan araçların gençleşmesini sağlayacak ve teknolojik, çevreci, yeni nesil otomobiller ile fitfor 55 karbon 0 hedefine de bizleri yaklaştıracaktır” dedi.