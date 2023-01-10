El emeği kuklalara İngiltere’den yoğun talep

Kurs eğitmeni Hülya Öner’in, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri sosyal medya platformlarında paylaşarak sipariş alması üzerine İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir firma, deneme amaçlı el kuklaları talep etti.

Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, 2014’ten bu yana binlerce kadının merkezden faydalandığını söyledi. Kadınların merkezde sosyalleştiğini ve ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Demirel, şu an itibarıyla merkezde 150 kadının 14 kurstan yararlandığını belirtti.

Merkezde mesleki eğitim atölyeleri ve hobi kurslarının da bulunduğunu kaydeden Demirel, bu atölyelere katılan kadınların aynı zamanda istihdama kapı aralayan eğitimler aldığını, hobi kurslarında ise kadınların sosyal faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.