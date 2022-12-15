Erzurum'da "2. OSB mağdurları" için ön tahsisler yapıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO Toplantı Salonu'nda, Erzurum 2. OSB'deki yatırımcıların bölgedeki zemin probleminden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için "3. İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Aziziye ilçesinde kurulan 3. etaptaki çalışmalar ve yeni alanda ön tahsisleri yapılan firmaların bu bölgeye taşınmasına yönelik yürütülecek faaliyetler üzerinde duruldu.

Vali ve 2. OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Okay Memiş, devletin tüm imkanlarıyla yatırımcıların yanında olduğunu belirtti.

Mağduriyetlerin giderilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade eden Memiş, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesi ve ETSO ile ortak hareket ettiklerini vurguladı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise mağduriyetlerin giderilmesi için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğine işaret ederek, "Mağdur yatırımcılarımızın 3. etapta ön tahsisleri yapıldı. İnşallah kesin tahsislerin ardından da bahar aylarında inşaat çalışmalarına başlanacak. Bu anlamda verdikleri destekten dolayı Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, odamız ve yatırımcılarımız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, müteşebbis heyetteki diğer kurumların temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar katıldı.