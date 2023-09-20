Eskişehir raylı sistemlerde potansiyelini zorluyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Demiryolu kenti olan Eskişehir, raylı sistemlerdeki potansiyelini yukarıya taşımak istiyor. Bu kapsamda sektör işbirliğiyle Modern Fuarcılık tarafından Modern Fuarcılık tarafından bu sene 2’incisi düzenlenen Rail Industry Show; Raylı Sistemler Altyapı ve Teknolojileri Fuarı başladı.

Fuarda, raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışından 60’ın üzerinde katılımcı yer alırken, AB ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya ve Yakın Doğudan satın alma heyetlerini de yeni ticari işbirlikleri için Türkiye’deki üreticilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin akıllı vagonları Eskişehir’de üretilecek

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Eskişehir’in sanayi tarihinin 1894 yılında Anadolu-Bağdat demiryolu hattının inşası sırasında kurulan bakım ve onarım atölyeleri ile başladığını anımsatarak, “1894 yılında Anadolu-Osmanlı Kumpanyası ismiyle kurulan bu atölye bugünlerde TÜRASAŞ olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

129 ulaşan raylı sistemler sanayi tarihinde TÜRASAŞ adeta bir okul vazifesi görmüştür. Bugün Eskişehir’in köklü birçok sanayi kuruluşunun kurulmasını sağlayan nitelikli insanların yetişmesini sağlamıştır” dedi.

Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak, sektörün gelişmesine yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Küpeli, şunları söyledi: “Hasanbey Lojistik Merkezini güneyde ve kuzeyde ikiye bölerek, demiryolları bağlantımızın hemen yanını raylı sistemlere ayırdık. Bu bölgede imar planlarını tamamlayarak, raylı sistemler çalışması yapacak kurumlara arsa tahsislerine başlayacağız. Ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan Erciyas Holding’in Eskişehir’de gerçekleştireceği 100 milyon dolarlık akıllı vagon yatırımını hayata geçirmek üzere tüm gücümüzle uğraşıyoruz.

Dört bürokratik ve yasal sebeplerle süreç biraz uzamış olsa da en kısa sürede bu önemli tesisin temelinin atılması noktasına geleceğiz. Bu önemli yatırımın ardından gelecek yeni yatırımlarla birlikte yeni yan sanayi yatırımlarının oluşturacağı geniş üretim ekosistemiyle Eskişehir’in tekrar raylı sistemler sektöründe ülkemizin en önemli üretim merkezi haline geldiğini birkaç yıl içinde hep birlikte göreceğiz.”

Küpeli, Bakanlığın 2053 vizyonuna göre önümüzdeki 30 yıl içinde demiryollarındaki yolcu taşımacılığının payını yüzde 1’den yüzde 6’ya, yük taşımacılığındaki payının yüzde 5’ten yüzde 22’ye, yıllık yük miktarının 38 milyon tondan 448 milyon tona, yüksek hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının 8’den 52’ye, toplam demiryolu uzunluğunun ise 28 bin 600 kilometreye ulaşacağını belirtti.

30 yıl içinde 64 milyar Euro’nun sadece demiryolları yatırımlarına harcanacağına dikkat çeken Küpeli, bu kaynaklardan milli sanayinin azami oranda yararlanması gerektiğini söyledi. Küpeli, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çin’in başkenti Pekin’le İngiltere’nin başkenti Londra arasında kurulan, ilk seferlerin de yapıldığı, Demiryolu İpek Yolunun tam ortasındaki en önemli raylı sistemler üretim ve bakım sanayi merkezi Eskişehir olacaktır. Bu coğrafi ve stratejik fırsatın zaman içinde ülkemizde ve Eskişehir’de üretim yapacak sanayi kuruluşlarıyla, yan sanayi firmalarına çok büyük ekonomi imkanlar sağlayacağını birlikte göreceğiz.”

“460 milyar dolarlık sektörden payımızı almalıyız”

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, raylı sistemler sektörünün geleceği olan bir sektör olduğunu belirterek, dünyadaki ticari hacmini ortalama 460 milyar dolara ulaştığına vurgu yaptı. Eskişehir’in ileri teknoloji üreten bir kent olduğunu söyleyen Güler, kentteki firmaların dünyadaki ve ülkemizdeki potansiyeli değerlendirerek bu alanda daha fazla yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.