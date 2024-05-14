Eskişehir’de kentsel dönüşüm başlıyor

Tülay TAŞKIN

Eskişehir’in kent içinde kalan çevre yoluna cepheli Gündoğdu Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalar kapsamında büyük dönüşüm için geri sayım başladı. Şehrin yeni vitrini olacak, mahalleyi mekânsal ve sosyo-ekonomik açıdan geliştirerek çevresi ile bütünleştiren ve vatandaşların yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu-1 ve Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerini hayata geçiriyor.

Uzlaşma görüşmeleri başta olmak üzere tüm iş ve işlemler tamamlanarak uygulama aşamasına gelinen Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi B Etabının kat karşılığı yapım ihalesi 5 Haziran 2024, Gündoğdu-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etabının kat karşılığı yapım işi ihalesi ise 12 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Proje ve ihalelerle ilgili inşaat sektörü firmalarına yönelik lansman toplantısı bugün 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Ayağı yere basan projeler başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bütün aşamaları belediyemiz bünyesinde hazırlanan kentsel dönüşüm projelerimiz ile şehrimizin yenilenmesine öncü olurken, mahalle kültüründen yana dönüşüm modelimizle daha güvenli, daha huzurlu ve daha mutlu bir kent hayalimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Projenin Eskişehir için çok önemli ve değerli olduğunu ifade eden Ayşe Ünlüce, “Hemşehrilerimize söz verdiğimiz, ayağı yere basan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Eskişehir’e çok yakışacak Gündoğdu-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etabı ve Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi B Etabı yapım işleri kapsamında, toplam 885 adet konut üreterek Eskişehir’in konut stokunu güçlendireceğiz.

Yeni yeşil alanlar, sosyal donatı alanları ile örnek bir proje olacak çalışmamızda Porsuk Çayı’nın doğusunda, 42 bin metrekare yeşil alanı kentimize kazandıracağız” dedi. Bölgede yeni hizmet binaları da oluşturulacağını belirten Ünlüce, “Gündoğdu-1 ve Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri içerisinde 2 adet Kültür Merkezi ve 1 adet Belediye Hizmet Binası ile Gündoğdu mahallemizi sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği yeni tesisler ile buluşturacağız. Projelerimize uygun olarak Kentpark’ın güneyinde, adını kardeş şehrimiz Güney Kore’nin Paju kentinden alacak parkımız ve Vergi Dairesi önünde çevre yolu kenarı park alanlarının yapımını da sürdürüyoruz.

Ayrıca ulaşım noktasında 19 Mayıs Caddesi’ni Borsa Caddesi’nin devamında Cumhuriyet Bulvarı ile bağlayacak yeni bir cadde açarak kent içi ulaşımı kolaylaştıracağız. Bölgeye uzatılacak tramvay hattımız ise yeni yapılacak Gündoğdu Köprüsü ile çevre yolunun üzerinden geçerek mahallenin tamamına hizmet verecek. Bütün aşamaları belediyemiz bünyesinde hazırlanan kentsel dönüşüm projelerimiz ile şehrimizin yenilenmesine öncü olurken, mahalle kültüründen yana dönüşüm modelimizle daha güvenli, daha huzurlu ve daha mutlu bir kent hayalimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.