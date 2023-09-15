Gaziantep ihracattaki kaybını hızla telafi ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) verilerinden derlediği bilgiye göre, ağustos ayında 927 milyon 832 bin bin dolarlık ihracat yapılan Gaziantep, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili oldu.

Depremler nedeniyle geçen yılın şubat ayına göre 506 milyon 202 bin dolar ihracatla yüzde 43,8 gerileme yaşayarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan iller sıralamasında 6. sıraya gerileyen kentte, çarklar tekrar hızlandı.

İhracatta geçen yılın mart ayına göre yüzde 5,95, nisan ayına göre yüzde 16,24 gerileme yaşanan kentte, mayısta ise geçen yıla göre yüzde 19,47'lik artış kaydedildi.

Haziranda ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,83'lük düşüşle kapatan Gaziantep, temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 47,5'lik daha fazla dış satıma imza attı.

Ağustos ayında da geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 1,3 artıran Gaziantep, 8 ayda 6 milyar 589 milyon 447 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Kentte en çok ihracatı yapılan ürünler tekstil ve ham maddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu.

Ağustos ayında Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci kenti olan Gaziantep'te, depremler sonrası toparlanma süreci hızla sürüyor.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle olumsuz etkilenmenin olduğunu fakat toparlanmanın başladığını söyledi.

"Gaziantep iş alemi direkt etkilendi"

Bu yıl ihracatta daha fazla beklenti içinde olduklarını ancak depremlerin olumsuz etkilerini gördüklerini aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"2022 yılını 10 milyar 527 milyon dolar ihracatla kapatmıştık. Bu yıl beklentimiz çok daha üzerindeydi. 2023 yılı için ihracatımızı 12 milyar dolar ve üzeri olarak hedeflemiştik. Bu arada İskenderun Limanı'nda çıkan yangından Gaziantep iş alemi direkt etkilenmiş oldu. Çünkü orada benim ihracatçılarımın veya ithalatçılarımın bekleyen konteynerleri yangından dolayı büyük zarar gördü. Hali hazırda birçok firmamız bu konudan muzdarip. Ama olay bir tek İskenderun Limanı'yla da kalmadı. İskenderun Limanı'ndaki bu aksaklıktan dolayı Mersin Limanı'nda büyük bir yığılma oldu. Fakat bu yığılmanın bir türlü önüne geçemedik. Bugün ihracatçı firmalarımız gönderdikleri konteynerler 15-30 gün arası bekleyerek yurt dışına çıkmak durumunda kalıyor."

Ünverdi, Gaziantep'in üreten ve ihraç eden bir il olduğunu ifade etti.

İhracatın aksamasının kentte herkesi etkilediğine işaret eden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Son ayda yapmış olduğumuz 923 milyon dolarlık ihracatımız, limanda bekleyen mallarımız yurt dışına çıkmış olsaydı 1 milyar doların üzerine çıkmış olacaktı. Bu durum ayrıca firmaların gününde gönderemediği maldan dolayı müşteri kaybına uğratıyor. Zamanında gelmeyen ihracat bedellerinden dolayı da zaten finansman olarak sıkışık bir dönem yaşadığımız şu zaman diliminde bizleri zorluyor. Bunların aşılacağını düşünüyoruz. Orta vadeli program açıklandı. Bu anlamda da ben ülkemizin ileride inşallah geleceğinin çok daha parlak olacağını düşünüyorum."

"Yine ihracatımızı rekorla kapatmaya çalışacağız"

Ünverdi, kentte depremler sonrası başlayan toparlanmanın hızla devam edeceğini belirterek, "İhracatımız 8 ayda 6 milyar 589 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik bir düşüş söz konusu. Şubat ayında maalesef depremden dolayı çalışamadık, ihracatta diğer aylara baktığımızda yükselişimiz söz konusu. Bu yükseliş deprem olmasaydı çok daha fazla olurdu. Yine ihracatımızı rekorla kapatmaya çalışacağız." diye konuştu.