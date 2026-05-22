Gaziantep’te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
2026 Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep’te “Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras” programı düzenlendi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in gastronomi alanında Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimin mutfak kültürüne de yansıdığını ifade etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz ise, Gaziantep’i kültür, sanat ve gastronomi alanlarında daha güçlü bir marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
