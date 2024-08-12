'Gülcemal Projesi'nin ikinci etap çalışmaları başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gülcemal Dolgu Projesi'nin ikinci etabı olan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmalarına başlandı.

Şehrin Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu işi bu dönem artık Trabzon gündeminden çıkaralım ve Trabzon'da yeni, büyük, denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturalım istedik. Bu düşüncenin sonucu olarak da bugün kalan 500 dönüm alanımızın tahkimat işinin başlangıcını yapıyoruz" dedi ve ekledi: "Tahkimat işi yürürken bir taraftan da şu anda denizi göremez halde bulunduğumuz, yoldan kot olarak yükselen alanı da düzenleyeceğiz. Ardından da konsept projemizi inşallah burada hayata geçireceğiz."

Sırada 'biyolojik arıtma' var

Genç, atık suların teknik drenaj sisteminin bu projeye entegre şekilde sürdürüleceğine dikkati çekerek, "Trabzon'umuzda inşallah bu koku işini de tamamen yok edecek biyolojik arıtmanın startını vereceğiz. Şu anda proje çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu da ilk kez buradan ifade edeyim. Trabzon'umuz artık bu drenaj sistemiyle denize ulaşan atık sulardan kurtulacak" diye konuştu.