Hakkari'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında icra edilen arazi aramasında çalılık alana gizlenmiş bir çanta içinde yaklaşık 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.