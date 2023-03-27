İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı

Çatalca'da düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin geçmişte tarımsal üretimde kendi kendine yeten ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarımda dışarıya bağımlı olduğunu öne süren İmamoğlu, "Bu ülkeyi tarımın gücüyle, tarımın bereketiyle yeniden buluşturmak, hepimiz için, geleceğimiz için önemli bir karardır." dedi.

Deprem felaketinde yaşanan can ve mal kayıplarının yüksekliğinin ana nedenlerinden birisinin tarım alanlarının imara açılması olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Meseleye, ülke ölçeğinden bakarak, şehrimizden başlayıp, bütün ülkenin bu yanlışlardan dönmesini sağlamak konusunda büyük bir yolculuğa, büyük bir dönüşüme, büyük bir zihinsel devrime ihtiyacımız var." diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul'da tarım, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık alanlarında üreticilere destek verdiklerini söyledi.

Üreticileri morallendirmeyi, cesaretlendirmeyi ve kabiliyetlerinin farkına varmalarını sağlamayı çok istediklerine dikkati çeken İmamoğlu, "2019 yılı sonuna doğru yola çıktığımızda ve 2021 yılında İstanbul'da ilk destek uygulamalarına başladığımızda, 693 üretici olduğunu tespit edip onlara katkı sunduk. Bugün üretici sayımız, İstanbul'da 8 bin 226 kişiye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu aktaran İmamoğlu, bu tür desteklerin hak ettiği şekliyle çiftçilerle buluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Törende çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtan İmamoğlu, programın ardından Çatalca'da esnafı ziyaret etti.