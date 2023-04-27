İndak Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı ile ödüllendirildi

Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmalarına destek veren İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi’nin (İNDAK), performansı Cumhurbaşkanlığı tarafından “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı” ödülüne layık görüldü

İnegöl’de 2016 yılında 23 gönüllünün bir araya gelmesiyle kurulan, geride kalan sürede İnegöl Belediyesi’nin de ciddi katkı ve destekleriyle adeta tam donanımlı bir arama kurtarma ordusuna dönüşerek bugün sayısı 200’leri aşan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), Kahramanmaraş depreminde ortaya koyduğu başarı ve fedakarlığıyla dikkat çekti. 11 gün boyunca Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ve bu süreçte 12 kişiyi canlı olarak kurtaran, 98 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden İNDAK ekibi, özellikle 222’nci saatte Melike İmamoğlu’nu enkaz altında kurtararak büyük bir başarıya imza atmıştı.

İndak manevi teşekkürü hak etti

Törende deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218’i Türk, 116’sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü. Başkan Erdoğan, “Yerli yabancı toplam 55 bin kişiye madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Bugün takdim ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi birer hatıradır. Ülkemiz ve milletimiz adına edilmiş samimi bir teşekkürün ifadesidir” dedi.

Depremin ilk anından itibaren birkaç saat içerisinde hazırlıklarını yapıp bölgeye ulaşan ve 11 gün boyunca deprem bölgesinde etkin bir rol oynayan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi adına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanını İNDAK Başkanı Ömer Gürkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.