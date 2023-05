İş dünyası ARSİYAD ödülleriyle moral buldu

Takip Et

Sercan SELÇUK

Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen ARSİYAD 20. yıl Türkiye Buluşması Ödül Podyum Davet’te gerçekleşti. Düzenlenen ödül törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başta olmak üzere, TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekili ve milletvekili adayları, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve birçok sivil toplum kuruluşu ile dernek başkanları katılım sağladı.

İş dünyasında yerelden evrensele açılan serüven

ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş, iş dünyasında yerelden evrensele izledikleri metodun önemine vurgu yaptı. ‘’Biz nasıl bir SİAD olmalıyız ve çalışmalıyız ki bu ülkeye ve üyelerimize anlamlı değer katalım?’’ bakış açısıyla çalışmalarını temellendirdiklerinin altını çizen Başkan Durmuş ‘’Ülkemiz, Anadolu’muz bir kültür mozaiğidir. Farklılıkların bir arada olması hem büyük bir zenginlik hem de ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya çalıştırıldığında, büyük bir dezavantaj olduğunun bilincinde olarak sorumlu davranmayı ve farklılıkları değere dönüştürmeyi mutlaka başarabilmeliyiz.

Sonuç olarak ‘Her siyasi anlayışa eşit yakınlıkta olursak, farklılıkları değer kabul edersek, ortaklaştığımız noktalarda ilerlemeyi başarırsak, güçlerimizi birleştirerek, birlikte güzel şeyleri yaparsak hem kendi alanımızda hem de ülkemize rol model olabiliriz’ kararına vardık. Bu inanç ve çabayla, yerelden evrensele yolculuğumuz güçlenerek devam etmektedir.’’ diye konuştu.

‘’Her şeyin başı ekonomidir’’

Düzenledikleri gecede ekonomiye değer katan firmaların ve iş insanlarının ödüllendirilmesinin de önemine dikkat çeken Başkan Durmuş, ‘’Ulusala açılma anlamında TÜRKONFED bünyesindeki MARSİFED Federasyonu’na üye olma kararı da aldık. Bugün bu etkinliğimiz bir farkındalık ve güzel olan her değeri teşvik içeren bir etkinliktir. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, insanın olduğu her yerde her şeyin başı ekonomidir ve iyi standartlar için ekonomik gelişmeye mutlaka ihtiyaç duymaktayız. Biz de ARSİYAD olarak iş insanları kuruluşları ve şehrin tüm dinamikleri ile yakın iş birliği içinde olmayı kendisine ve ülkesine değer katmayı çok önemsiyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir gelecek vurgusu

Kirletmeden üretmenin günümüzde çok önemli olduğunu belirten Durmuş, sözlerini şu şekilde noktaladı: ‘’Sürdürülebilir bir gelecek için, insanı ve doğayı öne koymak, yok etmeden, zarar vermeden, kirletmeden üretmeyi başarmak zorundayız. Çocuklarımızın torunlarımızın emanetini koruyarak yarınlara, geleceğe taşımak zorundayız. Ödül törenimizde değerli, nitelikli topluluğun bir araya gelmesinde emeği geçen, imece usulü ile çalışıp, ellerini taşın altına koyarak çaba gösteren değerli üyelerimize ve bizlere destek olan adını sayamadığım herkese sonsuz teşekkür ediyorum.’’