İŞKAD’dan kadın girişimcelere, “Menti Danışma Hattı”

Konuyla ilgili açıklama yapan İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, finans, satış pazarlama, maliye, hukuk, yönetim organizasyon, finansa erişim, e-ticaret, networking, insan kaynakları ve benzer iş kollarında ilerlemek isteyen kadınlara katkı sunacaklarını vurguladı. İş dünyasını adımlayan ya da adımlamak isteyen tüm kadın girişimcilere hizmet sunacak “Menti Danışma Hattı” sayesinde Adana’da kadın girişimci sayısını artıracaklarına inandıklarını kaydeden Başkan Mantı, çalışma hayatında kadının etkinliğini artırmanın gerek Adana gerekse Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Girişimci kadın sayısının çoğalmasının kadınların karar mekanizmalarında daha çok yer almasını da sağlayacağını ifade eden Başkan Berman Mantı, kadınları iş yaşamında güçlendirme uğraşı verdiklerini dile getirdi. Mantı, kadınları Menti Danışma Hattı’na başvuru yapmaya davet etti. Kadın girişimcilerden gelecek olan sorulara https:// www.iskadodulleri.com internet sitesi aracılığıyla kadın girişimcilerden uzmanlar eşliğinde yanıt verilecek.

ADANA