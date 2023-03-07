İZBAŞ, genişleme alanı için ihaleyi bekliyor
Menemen Belediyesi’ne ait 1 milyon 516 bin metrekare büyüklüğündeki alanın serbest bölge olarak değerlendirilmesi için gerçekleştirilecek ihaleyi beklediklerini söyleyen İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, büyüme alanı olarak gördükleri bu alan için ihaleye gireceklerini belirtti.
Özlem SARSIN / İZMİR
İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile tüzel kişilik kazanan Menemen Serbest Bölgesi’ni, “İZBAŞ’ın genişleme sahası olarak gördüklerini” belirterek, “Sınır komşumuz olan 1 milyon 516 bin metrekarelik bu arazinin İzmir ekonomisine kazandırılması için tüm planlamalarımızı yaptık. Mart ayında yapılmasını beklediğimiz ihaleyi alarak 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır planlı bir serbest bölgeyi ülkemize ve kentimize kazandıracağız” dedi.
Sınır komşusu oldukları ve geçen yıl ‘Menemen Serbest Bölgesi’ olarak tüzel kişilik kazanan arazinin, İZBAŞ’ın büyüme sahası olması için üç yıldır ilgili kurumlar ve kamu otoriteleri nezdinde yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren Sevimli, “İZBAŞ başarılı bir serbest bölge ve genişleyebilmek için yan tarafımızdaki alanı almak isterken, tali bir konu ortaya çıktı ve belediyenin olan bir arsanın serbest bölge olarak satılması konusuna evrildi. Oysa yola çıkarken başarılı, yatırımlarının çoğunu tamamlamış bir serbest bölgenin genişleme isteği vardı gündemde. Yatırımlarımıza devam etmek istiyorduk, sağlıklı bir noktaya varılması gerekli, çözümlerin devletin elinde olması ve işi o yöne doğru yönlendirmesi gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Biz büyüme ihtiyacımızı yaklaşık 3 yıl önce bildirdik ve şu an yeni bir serbest bölge kurulmak istenen araziyi biz işaretleyip büyüme alanımız olarak yetkililere götürdük. Bünyemizdeki şirketlerimiz de yeni yatırım ve büyüme planlarında kararlarını netleştirmek için bu arazinin İZBAŞ tarafından satın alınarak genişleme sahamız olarak ilan edilmesini sabırsızlıkla beklemekteler” şeklinde konuştu.
“Büyüme alanımız, aşmamız gereken bir sorun haline geldi”
İZBAŞ’ın, başarılı ve iyi yatırım almış, düzgün yönetilen, hem yatırımcısına hem ortaklarına kazandıran bir bölge olduğuna vurgu yapan Eyüp Sevimli, bölgenin büyümesi ve yatırımlarına devam etmesi, ekonomiye büyüyerek katkı yapması gerekirken, büyüme alanının şu anda aşılması gereken bir konu olarak karşılarına çıktığını ifade etti. Sevimli, “Burada yeni bir serbest bölge kurulması demek, yeni bir Gümrük Müdürlüğü kurulması demek. Yeni bir serbest bölge müdürlüğü demek, yeni bir arıtma tesisi demek, yeni bir giriş çıkış gerekiyor, yolların dizaynı değişecek; su, elektrik, internet gibi yeni alt yapı harcamaları demek. Tüm bunların maliyetine bakıldığında buraya bir başkası sahip olacaksa hem devletin cebinden hem sahibi olan kişinin cebinden daha fazla kaynak çıkacak. Bu maliyetin artması milletin cebinden çıkacak para demek. Arazinin maliyeti artınca yatırımcılara sunulacak alanların fiyatı da değişecektir” diyerek yeni bölgenin oluşturacağı maliyetlere dikkat çekti. Söz konusu alanın İZBAŞ tarafından satın alınması durumunda en fazla bir yıl içerisinde yatırıma hazır hâle getireceklerinin altını çizen Sevimli, şu değerlendirmeyiyaptı: “Arazi şartları itibariyle zor bir yapıya sahip. Düz bir alan olmayıp birkaç tepeden oluşuyor, tıpkı İZBAŞ’ın arazi gibi. Burası bizim hızlıca devreye alabileceğimiz bir alan. Bir yıl içinde yatırımlara başlama kabiliyetimiz, teknolojik altyapımız var, kadromuz var. Burada işleyen bir mekanizma var, hem kamu hem de yatırımcı açısından büyük bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak altyapımız var”
“İZBAŞ’ın işlem hacmi 5 kattan fazla arttı”
Eyüp Sevimli, işlem hacimlerinin son 6 yılda beş kattan fazla arttığını da belirterek, 2022 yılını yüzde 38’lik büyüme ile kapattıklarını söyledi. Sevimli, “6 yıldır devamlı yüzde 40’a yakın performansla büyüyoruz. 200 milyon dolar işlem hacminden bugün 1 milyar 200 milyon dolar işlem hacmi seviyelerine geldik. Bu yıl da yüzde 30-40 arasında büyüme sağlayacağız, 1.5 milyar dolar seviyelerine geliriz diye düşünüyorum. Küresel ekonomideki resesyon risklerine rağmen yılı memnuniyet verici sonuçlar ile tamamladık. Sağladığımız toplam istihdam ise 5 bin 227’ye ulaştı. Bölgemizde 187 firma faaliyet gösteriyor, yüzde 90 doluluk oranına sahibiz. Yatırımcı profilimiz gelişiyor. Yenilenebilir enerji, kimya ve gıda sektörü yatırımlarda başı çekiyor. Yat imalat sektörü de bünyemize katıldı, başlangıçtan itibaren zaten deri imalat vardı. 1 milyon metrekare yatırım alanından geriye 100 bin metrekaresi kaldı desek yeridir. Küçük parseller olarak yatırımcı almaya devam ediyoruz” diye konuştu.