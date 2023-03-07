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İZBAŞ, genişleme alanı için ihaleyi bekliyor

Menemen Belediyesi’ne ait 1 milyon 516 bin metrekare büyüklüğündeki alanın serbest bölge olarak değerlendirilmesi için gerçekleştirilecek ihaleyi beklediklerini söyleyen İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, büyüme alanı olarak gördükleri bu alan için ihaleye gireceklerini belirtti.

Haber Merkezi
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 Özlem SARSIN / İZMİR

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cum­hurbaşkanlığı kararı ile tüzel kişi­lik kazanan Menemen Serbest Böl­gesi’ni, “İZBAŞ’ın genişleme saha­sı olarak gördüklerini” belirterek, “Sınır komşumuz olan 1 milyon 516 bin metrekarelik bu arazinin İzmir ekonomisine kazandırılması için tüm planlamalarımızı yaptık. Mart ayında yapılmasını beklediğimiz ihaleyi alarak 2023 yılında, Cum­huriyetimizin 100’üncü yılına ya­kışır planlı bir serbest bölgeyi ül­kemize ve kentimize kazandıraca­ğız” dedi.

Sınır komşusu oldukları ve ge­çen yıl ‘Menemen Serbest Bölge­si’ olarak tüzel kişilik kazanan ara­zinin, İZBAŞ’ın büyüme sahası ol­ması için üç yıldır ilgili kurumlar ve kamu otoriteleri nezdinde yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile ge­tiren Sevimli, “İZBAŞ başarılı bir serbest bölge ve genişleyebilmek için yan tarafımızdaki alanı almak isterken, tali bir konu ortaya çık­tı ve belediyenin olan bir arsanın serbest bölge olarak satılması ko­nusuna evrildi. Oysa yola çıkarken başarılı, yatırımlarının çoğunu ta­mamlamış bir serbest bölgenin ge­nişleme isteği vardı gündemde. Ya­tırımlarımıza devam etmek istiyor­duk, sağlıklı bir noktaya varılması gerekli, çözümlerin devletin elinde olması ve işi o yöne doğru yönlen­dirmesi gerekiyordu. Bunu yapma­dılar. Biz büyüme ihtiya­cımızı yaklaşık 3 yıl önce bildirdik ve şu an yeni bir serbest bölge kurulmak istenen araziyi biz işaret­leyip büyüme alanımız olarak yetkililere götürdük. Bünye­mizdeki şirketlerimiz de yeni yatı­rım ve büyüme planlarında karar­larını netleştirmek için bu arazinin İZBAŞ tarafından satın alınarak ge­nişleme sahamız olarak ilan edil­mesini sabırsızlıkla beklemekte­ler” şeklinde konuştu.

“Büyüme alanımız, aşmamız gereken bir sorun haline geldi”

İZBAŞ’ın, başarılı ve iyi yatırım almış, düzgün yönetilen, hem yatı­rımcısına hem ortaklarına kazandı­ran bir bölge olduğuna vurgu yapan Eyüp Sevimli, bölgenin büyüme­si ve yatırımlarına devam etmesi, ekonomiye büyüyerek katkı yapma­sı gerekirken, büyüme alanının şu anda aşılması gereken bir konu ola­rak karşılarına çıktığını ifade etti. Sevimli, “Burada yeni bir serbest bölge kurulma­sı demek, yeni bir Güm­rük Müdürlüğü kurulma­sı demek. Yeni bir serbest bölge müdürlüğü demek, yeni bir arıtma tesisi demek, ye­ni bir giriş çıkış gerekiyor, yolların dizaynı değişecek; su, elektrik, in­ternet gibi yeni alt yapı harcamala­rı demek. Tüm bunların maliyeti­ne bakıldığında buraya bir başkası sahip olacaksa hem devletin cebin­den hem sahibi olan kişinin cebin­den daha fazla kaynak çıkacak. Bu maliyetin artması milletin cebin­den çıkacak para demek. Arazinin maliyeti artınca yatırımcılara su­nulacak alanların fiyatı da değişe­cektir” diyerek yeni bölgenin oluş­turacağı maliyetlere dikkat çekti. Söz konusu alanın İZBAŞ tarafın­dan satın alınması durumunda en fazla bir yıl içerisinde yatırıma ha­zır hâle getireceklerinin altını çi­zen Sevimli, şu değerlendirmeyi­yaptı: “Arazi şartları itibariyle zor bir yapıya sahip. Düz bir alan olma­yıp birkaç tepeden oluşuyor, tıpkı İZBAŞ’ın arazi gibi. Burası bizim hızlıca devreye alabileceğimiz bir alan. Bir yıl içinde yatırımlara baş­lama kabiliyetimiz, teknolojik alt­yapımız var, kadromuz var. Bura­da işleyen bir mekanizma var, hem kamu hem de yatırımcı açısından büyük bir maliyet ve zaman tasar­rufu sağlayacak altyapımız var”

“İZBAŞ’ın işlem hacmi 5 kattan fazla arttı”

Eyüp Sevimli, işlem hacimleri­nin son 6 yılda beş kattan fazla art­tığını da belirterek, 2022 yılını yüz­de 38’lik büyüme ile kapattıklarını söyledi. Sevimli, “6 yıldır devamlı yüzde 40’a yakın performansla bü­yüyoruz. 200 milyon dolar işlem hacminden bugün 1 milyar 200 mil­yon dolar işlem hacmi seviyelerine geldik. Bu yıl da yüzde 30-40 arasın­da büyüme sağlayacağız, 1.5 milyar dolar seviyelerine geliriz diye dü­şünüyorum. Küresel ekonomide­ki resesyon risklerine rağmen yılı memnuniyet verici sonuçlar ile ta­mamladık. Sağladığımız toplam is­tihdam ise 5 bin 227’ye ulaştı. Bölge­mizde 187 firma faaliyet gösteriyor, yüzde 90 doluluk oranına sahibiz. Yatırımcı profilimiz gelişiyor. Yeni­lenebilir enerji, kimya ve gıda sek­törü yatırımlarda başı çekiyor. Yat imalat sektörü de bünyemize katıl­dı, başlangıçtan itibaren zaten deri imalat vardı. 1 milyon metrekare ya­tırım alanından geriye 100 bin met­rekaresi kaldı desek yeridir. Küçük parseller olarak yatırımcı almaya devam ediyoruz” diye konuştu.