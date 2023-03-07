İZBAŞ, genişleme alanı için ihaleyi bekliyor

Özlem SARSIN / İZMİR

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cum­hurbaşkanlığı kararı ile tüzel kişi­lik kazanan Menemen Serbest Böl­gesi’ni, “İZBAŞ’ın genişleme saha­sı olarak gördüklerini” belirterek, “Sınır komşumuz olan 1 milyon 516 bin metrekarelik bu arazinin İzmir ekonomisine kazandırılması için tüm planlamalarımızı yaptık. Mart ayında yapılmasını beklediğimiz ihaleyi alarak 2023 yılında, Cum­huriyetimizin 100’üncü yılına ya­kışır planlı bir serbest bölgeyi ül­kemize ve kentimize kazandıraca­ğız” dedi.

Sınır komşusu oldukları ve ge­çen yıl ‘Menemen Serbest Bölge­si’ olarak tüzel kişilik kazanan ara­zinin, İZBAŞ’ın büyüme sahası ol­ması için üç yıldır ilgili kurumlar ve kamu otoriteleri nezdinde yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile ge­tiren Sevimli, “İZBAŞ başarılı bir serbest bölge ve genişleyebilmek için yan tarafımızdaki alanı almak isterken, tali bir konu ortaya çık­tı ve belediyenin olan bir arsanın serbest bölge olarak satılması ko­nusuna evrildi. Oysa yola çıkarken başarılı, yatırımlarının çoğunu ta­mamlamış bir serbest bölgenin ge­nişleme isteği vardı gündemde. Ya­tırımlarımıza devam etmek istiyor­duk, sağlıklı bir noktaya varılması gerekli, çözümlerin devletin elinde olması ve işi o yöne doğru yönlen­dirmesi gerekiyordu. Bunu yapma­dılar. Biz büyüme ihtiya­cımızı yaklaşık 3 yıl önce bildirdik ve şu an yeni bir serbest bölge kurulmak istenen araziyi biz işaret­leyip büyüme alanımız olarak yetkililere götürdük. Bünye­mizdeki şirketlerimiz de yeni yatı­rım ve büyüme planlarında karar­larını netleştirmek için bu arazinin İZBAŞ tarafından satın alınarak ge­nişleme sahamız olarak ilan edil­mesini sabırsızlıkla beklemekte­ler” şeklinde konuştu.

“Büyüme alanımız, aşmamız gereken bir sorun haline geldi”

İZBAŞ’ın, başarılı ve iyi yatırım almış, düzgün yönetilen, hem yatı­rımcısına hem ortaklarına kazandı­ran bir bölge olduğuna vurgu yapan Eyüp Sevimli, bölgenin büyüme­si ve yatırımlarına devam etmesi, ekonomiye büyüyerek katkı yapma­sı gerekirken, büyüme alanının şu anda aşılması gereken bir konu ola­rak karşılarına çıktığını ifade etti. Sevimli, “Burada yeni bir serbest bölge kurulma­sı demek, yeni bir Güm­rük Müdürlüğü kurulma­sı demek. Yeni bir serbest bölge müdürlüğü demek, yeni bir arıtma tesisi demek, ye­ni bir giriş çıkış gerekiyor, yolların dizaynı değişecek; su, elektrik, in­ternet gibi yeni alt yapı harcamala­rı demek. Tüm bunların maliyeti­ne bakıldığında buraya bir başkası sahip olacaksa hem devletin cebin­den hem sahibi olan kişinin cebin­den daha fazla kaynak çıkacak. Bu maliyetin artması milletin cebin­den çıkacak para demek. Arazinin maliyeti artınca yatırımcılara su­nulacak alanların fiyatı da değişe­cektir” diyerek yeni bölgenin oluş­turacağı maliyetlere dikkat çekti. Söz konusu alanın İZBAŞ tarafın­dan satın alınması durumunda en fazla bir yıl içerisinde yatırıma ha­zır hâle getireceklerinin altını çi­zen Sevimli, şu değerlendirmeyi­yaptı: “Arazi şartları itibariyle zor bir yapıya sahip. Düz bir alan olma­yıp birkaç tepeden oluşuyor, tıpkı İZBAŞ’ın arazi gibi. Burası bizim hızlıca devreye alabileceğimiz bir alan. Bir yıl içinde yatırımlara baş­lama kabiliyetimiz, teknolojik alt­yapımız var, kadromuz var. Bura­da işleyen bir mekanizma var, hem kamu hem de yatırımcı açısından büyük bir maliyet ve zaman tasar­rufu sağlayacak altyapımız var”

“İZBAŞ’ın işlem hacmi 5 kattan fazla arttı”

Eyüp Sevimli, işlem hacimleri­nin son 6 yılda beş kattan fazla art­tığını da belirterek, 2022 yılını yüz­de 38’lik büyüme ile kapattıklarını söyledi. Sevimli, “6 yıldır devamlı yüzde 40’a yakın performansla bü­yüyoruz. 200 milyon dolar işlem hacminden bugün 1 milyar 200 mil­yon dolar işlem hacmi seviyelerine geldik. Bu yıl da yüzde 30-40 arasın­da büyüme sağlayacağız, 1.5 milyar dolar seviyelerine geliriz diye dü­şünüyorum. Küresel ekonomide­ki resesyon risklerine rağmen yılı memnuniyet verici sonuçlar ile ta­mamladık. Sağladığımız toplam is­tihdam ise 5 bin 227’ye ulaştı. Bölge­mizde 187 firma faaliyet gösteriyor, yüzde 90 doluluk oranına sahibiz. Yatırımcı profilimiz gelişiyor. Yeni­lenebilir enerji, kimya ve gıda sek­törü yatırımlarda başı çekiyor. Yat imalat sektörü de bünyemize katıl­dı, başlangıçtan itibaren zaten deri imalat vardı. 1 milyon metrekare ya­tırım alanından geriye 100 bin met­rekaresi kaldı desek yeridir. Küçük parseller olarak yatırımcı almaya devam ediyoruz” diye konuştu.