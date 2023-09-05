İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Lisesi kuruyor

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan proje, Köy Enstitüleri’nden ilham alındı ve İzTarım A.Ş. tarafından kurulan stantta tanıtıldı. Urla’nın Bademler Köyü’nde kurulması planlanan Tarım Lisesi’nin maket ve proje görselleri stantta yer aldı.

Çocuklara parasız yatılı eğitim verilecek tarihi projeyi incelemeye gelen gençler sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle tarım lisesini keşfetti. Projeyi fuarda gençlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, İkinci Yüzyılın Köy Enstitüsü - Başka Bir Tarım Okulu, Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yeni bir vizyonu olduğunu söyledi. İzmirlilerin ürettiğini İzmirli işçilerin mamule dönüştüreceğini bildiren Onkardeşler, İzmirliler tüketiyor ve oradan elde ettiğimiz gelirlerle İzmir’in çocuklarını okutacağız. Okulun temelini çok yakında Urla Bademler’de atacağız. Bu okul yüzde 100 burslu, parasız yatılı bir okul olacak” dedi.