İzmit'te su arıtma tesisinde dijital dönüşüm

İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) tarafından yürütülen yükseltme projesini, Rockwell Automation PartnerNetwork™'de gümüş seviye sistem entegratörü olan Gema Endüstriyel Kontrol üstlendi.

Proje kapsamında, 25 yıllık kontrol sistemini PlantPAx platformu ile hiçbir kesinti olmadan değiştiren Rockwell Automation, proses kontrolörleri ve 2.500 I/O'dan oluşan modern ve tamamen yedekli bir DCS ile yeniden düzenledi.

Kesintisiz su temini için daha dayanıklı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rockwell Automation Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Ediz Eren, “Nüfuslar artıp değiştikçe tatlı su azalıyor, bu nedenle optimize edilmiş su arıtma operasyonları, kaynakların korunmasına yardımcı olmak açısından kritik önem taşıyor.

İzmit Su A.Ş. ve Kocaeli şehri, yeni kontrol mimarisinin merkezinde olan PlantPAx DCS ile yenilenmiş arıtma tesislerinin kesintisiz bir su temini sağlamak adına çok daha fazla dayanıklılığa sahip olduğundan emin olabilirler” diye konuştu.

"Yenileme sırasında kesinti yapılmasına kesinlikle izin verilmiyor” diyen Gema Endüstriyel Kontrol Teknik Müdürü Gökhan Yıldız, “Eski panelleri söküp yenilerini eş zamanlı olarak takmak zorunda kaldık. İşletmeye alma sırasında fabrika kabul testleri (FAT) ve saha kabul testleri (SAT) de yapıldı ve bunun sonucunda hiçbir kesinti olmadan yeni sisteme tam geçiş sağlandı” ifadelerini kullandı.