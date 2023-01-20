Kamkat, tropikal meyvecilerin ara ürünü oldu

Uygun iklimi dolayısıyla tropikal meyve üretiminin en çok yapıldığı yerlerin başında gelen Alanya'da avokado, muz, mango, papaya ekonomik getirisiyle öne çıkıyor. Denenen yeni tropikal meyve çeşitlerinin üretiminden de başarılı sonuçlar alınan ilçede, üreticiler gelirlerini artırmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Bu arayışlar kapsamında birçok çiftçi, ara ürün olarak bodur ağacı çok yer kaplamayan kamkat meyvesine yöneldi. Üreticiler, bahçelerindeki avokado ve muz ağaçlarının aralarına kamkat fidanlarını dikti. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, kamkatın Çin ve Orta Asya'da doğal ortamda yetişen bir meyve türü olduğunu söyledi. Kamkatın görüntüsünün limona, tadının portakala benzediğini anlatan Rüzgar, “Turunçgillerden olan kamkatın kabuğu tatlı, içi ise biraz daha ekşi. B ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan bu meyve, Alanya'nın her yerinde yetişebiliyor” dedi.

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