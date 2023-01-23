Kayseri'de lise öğrencileri yatak üretimine başladı

Vali Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Başar Ay, yatak üretiminin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Vali Gökmen Çiçek, üretimin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi. Ayhan Teltik de okulun Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip yatak üretimine başladığını dile getirdi.

Önemli bir işe imza attıklarını vurgulayan Teltik, “Burada amacımız yatak üretmek değil, yatak üretiminde, sanayicimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmek.

Okulumuzda üretilen ürünler öncelikle okul yurtlarımızda, pansiyonlarımızda ve otellerde kullanılacak. Buralara pazarlanıp, yatağın üretiminde çalışan öğrencilerimize, öğretmenlerimize dolayısıyla ailelerimize ek gelir imkânı sağlanacak” dedi. Konuşmaların ardından okuldaki yatak üretim tesisinin kurulmasında emeği geçenlere plaket verildi. Öğrencilerin, "Sosyal Gelişmeyi Desteleme Programı Yetişmiş Eleman Kalite Üretim Projesi" kapsamında ürettiği yataklar "Karmiria" markasıyla satışa sunulacak.

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