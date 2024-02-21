Kayseri'ye iki yeni OSB kurulması planlanıyor

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci şubat ayı meclis toplantısında Kayseri’ya yapılacak yeni yatırımlardan bahsetti. Büyüksimitci, Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB olmak üzere iki yeni OSB için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şubat ayı meclis toplantısında Kayseri'ye iki yeni OSB daha kazandırmak için çalışma yürüttüklerini açıklayarak, "Yeni OSB'lerle birlikte, biri İncesu'da olmak üzere şehrimizde 7 adet OSB'miz olacak. Bundan sonrakileri de ilçelerimizde kurmak için gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

KAYSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da ticari kredi kartlarındaki taksit sınırlandırmasına konusuna değindi. Özkaya, "Bilindiği üzere günümüzde iş hayatımızda kullandığımız çek ve senetlerin yerini ticari kredi kartları almaya başladı.

Şirketlerimizin finansmanında sürdürülebilirliği sağlayan, ödeme zincirlerindeki kaliteyi artıran, ayrıca kayıt dışı ile mücadelede en etkili yol olan kredi kartlarına kısıtlama koymak ve taksit sayısını azaltmak yerine, en azından ticari kredi kartlarının limitleri ve taksit sayıları artırılmalıdır. Kredi kartları, güvenilirlikleri konusunda herhangi bir şüphe oluşturmadığı için herkes tarafından kabul edilen bir ödeme aracıdır.

Bu konunun böyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Kayseri'ye iki yeni OSB daha kazandırmak için çalışma yürüttüklerini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, "Proje aşamasında olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu OSB'lerle beraber, biri İncesu'da olmak üzere şehrimizde 7 adet OSB'miz olacak. İnşallah bundan sonrakileri de İlçelerimizde kurmak için gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde de tüm kurumlarımızla el ele vererek, şehrimize değer katan projelerimizi bir bir hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Kayseri havalimanı yeni terminal binasından da bahseden Büyüksimitci, ayrıca Kayseri’ye kurulması planlanan Lojistik Merkezi projesini desteklediklerini, projenin tamamlanması ile birlikte kentin ihracatının çok daha yukarılara taşınacağını söyledi.

Kayseri’de hava kargo gümrükleme sahasının kurulması ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini açıklayan Büyüksimitci, "Gerek e-ticarete, gerekse sanayicimizin ithalat ve ihracatına çok büyük destek olacak hava kargo gümrükleme sistemi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başta Valilik olmak üzere tüm kurum, kuruluşlar ve odalarla dayanışmayı çok önemsediklerini belirterek, hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayıcı şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.