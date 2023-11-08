Kentsel dönüşüme 11 milyar TL yatırım

Yeni nesil projeler kazandırmaya devam edecek olan BAKYAPI, 2024 yılında yeni yatırımlar için kolları sıvadı. Bu kapsamda Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanan BAKYAPI, 59 bloktan olan Prestij Koru projesiyle tek seferde 2500 konut üretecek.

Yatırım planlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bakgör, Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin isminin Prestij Koru olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakgör, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Projemiz, Bursa Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesinde yer alıyor. Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Toplam 365 bin metrekare inşaat alanına sahip. 59 bloktan oluşuyor. Projemizi tünel kalıp sistemi ile inşa edeceğiz. Zemin artı 7 katlı olacak. Açık ve kapalı otopark alanları mevcut. Projemizde 3+1 ve 2+1 daire tipleri yer alacak.

Proje toplam 2 bin 500 bağımsız bölümden oluşuyor. Projenin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de karbon ayak izini azaltan, güneş enerji olacak. Kat maliklerinin ortak alan giderlerini azaltacak şekilde tüm blokların çatılarında kurulacak.” Satışı devam eden Prestij yeni hayat projelerinde ise kısa sürede sonra yaşamın başlayacağına işaret eden Bakgör, “Projemiz Bursa Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde yer alıyor.

Projede 3+1 ve 2+1 toplamda 1519 adet konut ve 62 adet ticari alan yer alıyor. Yine Demirtaş mahallesinde inşa ettiğimiz Prestij Panora projemizde de yaşam başlamak üzere. Tamamı 3+1 olup 7 blok 504 daireden oluşuyor. Yine Balıkesir Prestij Seyirtepe projemizin de satışı sürüyor” dedi.

Bursa’ya mobilya AVM’si kurulacak

Ticari projelerine de 2024 yılında başlayacaklarını açıklayan Veysel Bakgör, şu bilgileri verdi: “Bursa’nın en büyük mobilya alışveriş merkezi olarak tasarlanan Mobyland, Bursa Nilüfer’de yer alıyor.

Bursa’nın ticari hayatına önemli bir canlılık kazandıracak projemizde toplam 228 adet mobilya mağazası yer alacak. Yapı içerisinde tasarlamış olduğumuz araç sirkülasyon yolları sayesinde tüm ticari alanlara kolaylıkla ulaşım sağlanabilecek. Yapıda aynı zamanda restoranların bulunduğu food court katımız ve kapalı alanda zeplinx Eğlence Merkezi de bulunuyor.

Mobyland’in proje lansman ve satışını 2024’te yapacağız. Ayrıca, Bursa Yıldırım ilçesinde Yeni Vişne Ticaret ve Alışveriş Merkezi yapımına başladık. Yıldırım ilçesinin en büyük 180 odalı uluslararası otel zincirlerinden biri de yer alacak. Bu projemizin lansman ve satışını da yine 2024’te gerçekleştireceğiz.”