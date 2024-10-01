Kütahya Simav'da 9 jeotermal kuyu açılacak

Kütahya'da Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için 9 kuyu açılacak. Seraların ısıtılmasını jeotermal enerjiden sağlayacak ve derinlikleri 700 ile 900 metre arasında olacak 7 kuyu üretim için, 2'si de reenjeksiyon amaçlı kullanılacak.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan OSB'nin üretime ve ekonomiye katkı sağlayacağını bildirdi: "Bu sayede 1600 dekarlık alan halkımızın, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulacak. Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kütahya’da ilk olacak. İleride buna benzer OSB'ler için uygun yerlerimiz ve jeotermal kaynaklarımız bulunursa, diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.