Kutlama, davet ve etkinlik sektörü İzmir’de buluşacak

Türkiye ve çevre ülkelerde yapılan ilk kutlama fuarı olma özelliğini taşıyan Festiveworld İzmir, İZFAŞ ve Messe Frankfurt İstanbul ortak organizasyonu ile 25–28 Ekim 2023 tarihleri arasında fuarizmir'de düzenleniyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Festiveworld İzmir, düğünlerden doğum günü partilerine, bayramlardan yılbaşı kutlamalarına kadar tüm özel günler için en son ürün ve trendleri bir arada sunacak. Festiveworld İzmir: Kutlama, Davet ve Etkinlik Malzemeleri ve Hizmetleri Fuarı, iki kurumun ortak organizasyonu ile Türkiye ve çevre ülkelerde düzenlenen ilk kutlama fuarı olarak hayat bulacak.

Fuar; etkinlik organizatörleri, tedarikçileri ve mekânları başta olmak üzere 40’tan fazla meslek grubunu içinde barındıran etkinlik sektörünün İzmir’deki tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayan İzmir Organizasyon Bileşenleri Derneği (İZOB-DER) tarafından da destekleniyor. Festiveworld İzmir; düğünlerden doğum günü partilerine, bayramlardan yılbaşı/kış sezonuna ve tüm özel kutlamalarla ilgili en yeni ürünleri ve hizmetleri sunan üreticiler ile sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Fuar, sektörde gelecek sezona dair yenilikler ve trendleri önceden analiz etme imkânı da sağlayacak. Fuarın katılımcı profilini, kutlama ve sezonluk dekorasyon, balo ve düğün organizasyonu ve dekorasyonu, sofra dekorasyonu, görsel düzenleme ve ışıklandırma, dış mekân şehir süslemesi, mum ve parfüm, hediye fikirleri, kutlama lezzetleri firmaları ile mekânlardan araç kiralamaya, etkinlik organizatörlerinden fotoğraf sanatçıları ve müzisyenlere kadar çeşitli alanlardaki hizmet sağlayıcılar oluşturacak.

Festiveworld İzmir’in ziyaretçi profilini ise belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri temsilcileri, HoReCa profesyonelleri, iç mimarlar, tasarımcılar, organizatörler, sektör temsilcileri, Türkiye ve çevre ülkelerden satın alma profesyonelleri oluşturacak.