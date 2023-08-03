Mersin, savunma sanayindeki gücünü artırmak istiyor

Hakan Sefa Çakır ve Sabri Tekli, sektörün gelişimi adına önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği, oluşturulması planlanan Savunma Sanayi Kümesinde birlikte nasıl hareket ederek pastadan daha büyük payların alınması konusundaki hedeflerini anlattı.

"Gücümüzü Savunma Sanayi Başkanlığı ile paylaşacağız”

IDEF 2023 sürecinde çok önemli görüşmeler yapıldığını belirten Hakan Sefa Çakır, Savunma Sanayi Başkanlığı ile yaptıkları görüşmeler ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yaptığımız görüşmede, mevcut üretimlere rakip olmak yerine savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Biz de firmalarımızın potansiyelini belirleyen bir çalışma yaparak Ekim ayında Savunma Sanayi Başkanlığı’na gerçekleştireceğimiz ziyaretle firmalarımızı tanıtacağız.” dedi. Yine fuar sürecinde Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşüldüğüne de değinen Çakır, kurum yetkililerinin Mersin’e gelerek bakanlık projeleri hakkında bilgilendirme yapacağını söyledi.

“Hedef, savunma sanayinde Mersin’e düşen payı almak”

MTOSB olarak savunma sanayi konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Sabri Tekli, savunma sanayinde ilerlemek isteyen sanayiciye MTOSB bünyesindeki Model Fabrika’nın büyük destekleri olacağını dile getirdi. Tekli, firmalara durum analizleri yapabileceklerini, sektöre yeni girecek firmalara bölgede 500 ile bin metrekarelik alanlar oluşturup yatırıma gücü yetmeyen firmalara kiralayabileceklerini, ayrıca büyük firmalara OSB’de yeni yerler tahsis ederken indirimler uygulayabileceklerini söyledi.

“Hedefimiz savunma sanayinde Mersin’e düşen payı almak” diyen Tekli, "Ortada büyük bir pazar var ve ve önemli olan düzgün planlamalarla hatasız şekilde bu pazara girmek. Artık tüm dünya kendisine hedef olarak savunma sanayini koydu ve Mersin de bu konuda önemli bir adım attı."