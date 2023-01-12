Mobilya sektörü İzmir'de buluştu

MOYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından düzenlenen sektör buluşmalarının üçüncüsü "Mobilya Sektörünün Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" başlığıyla İzmir'de yapıldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fuat Gürle ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir ekonomisin önemine işaret ederek, kentin sadece belirli bir sektörde değil, çok farklı alanlarda iddiası olduğunu belirtti.

Sanayinin alt bileşenlerinden olan mobilya sektöründeki bu etkinliğin İzmir'de yapılmasının önemine değinen Köşger, "Bundan anlıyoruz ki İzmir; Kayseri, İnegöl, Ankara ve hatta İstanbul ile birlikte sektörün önemli oyuncularından birisi haline gelmiştir. Biz de hem İzmir özelinde hem de ülkemiz genelinde sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, memleket hayrına çalışan herkesin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Köşger, mesleki eğitim ile ilgili konuların mutlaka aşılacağını ve bu alanda yapılan çalışmaların da sona yaklaştığını belirtti.

"Etkinliklerde sektörün bütün sorunlarını paydaşları ile konuşuyoruz"

MOYSAD Başkanı Alpaslan Baki Ertekin de, sektörde faaliyet gösteren kurumsal markalar olarak, yeni bir vizyon ve misyon etrafında yapılandıklarını bildirdi.

Mobilya sektör buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Ertekin, "Dernek olarak buluşmaları çok önemsiyoruz ve bunlara devam edeceğiz. Bu etkinliklerde sektörün bütün sorunlarını paydaşları ile konuşuyoruz. Sektörün önemli markaları olarak teknolojisi, üretim kabiliyeti ve yurt dışı tecrübesiyle yaşadığımız ve elde ettiğimiz tecrübeyi diğer şirketlere aktarmak istiyoruz ve bu amaçla derneği kurduk" değerlendirmesinde bulundu.

"Ara ve kalifiye eleman bulmakta da zorlanıyoruz"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ise meslek liselerinin önemine işaret ederek, "Üretim yoksa kalkınmak, istihdam, ihracat hayaldir. Üretimin mutlaka desteklenmesi gerekir. Teknolojinin üretimi için eğitime ve üniversitelere destek vermek gerekir." ifadelerini kullandı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, odada mobilya alanında faaliyet gösteren 1.254 firmanın yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sahip olduğu stratejik önem ve istihdam potansiyeli ile de mobilya sektörü, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Tabii burada ara eleman yetiştirilmesi konusu önem arz ediyor. Zira ara elemanların yanı sıra kalifiye eleman bulmakta da zorlanıyoruz. Oda olarak, nitelikli personel yetişmesi için eğitimlerimize ve çeşitli kurumlarla iş birliklerine devam ediyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimize verdiğimiz yurt içi ve yurt dışı fuar desteklerini de artırıyoruz."

Merkez bankalarının dijital paraya geçiş hazırlıkları anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yeni teknolojik gelişmelerin birçok alanda önemli yenilikler getireceğini anlattı. Küçüközmen, merkez bankalarının dijital para sistemine geçiş hazırlıklarına da değindi.

Ortak Akıl Danışmanlık şirketinden Yılmaz Sönmez de şirketlerin insan kaynaklarına gereken önemi mutlaka vermesi gerektiğini belirterek, yaklaşan değişim fırtınasında sadece ayakta kalmayı hedeflemenin yanlış olacağını ve farklılaşmak gerektiğini bildirdi.

Yatsan Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Serdar Sorfük de marka olmaya giden yolda yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.